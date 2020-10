Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leicester dépassé par West Ham, Southampton à sa main Reuters • 04/10/2020 à 17:00









Leicester dépassé par West Ham, Southampton à sa main par Adonis Vesin (iDalgo) West Ham a réalisé une démonstration à Leicester, deuxième de Premier League (0-3). Le club londonien a déroulé son jeu. Antonio a été le premier à trouver la faille d'un coup de tête (15e), Fornals a trompé la défense sur son appel (2-0, 35e) et Bowen a creusé encore plus l'écart (3-0, 84e). Rice avait trouvé la transversale douze minutes avant. Leicester n'a pas réussi à marquer. Vardy manquait un duel (90e) puis servait Barnes (90e+3) hors-jeu de quelques millimètres. Southampton n'a pas eu à trembler contre West Brom, qui n'a tiré qu'une seule fois avant la pause. Djenepo (41e) puis Romeu (69e) ont offert la deuxième victoire de la saison aux Saints.

