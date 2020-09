Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leicester démarre fort, Tottenham manque sa rentrée Reuters • 13/09/2020 à 20:13









Leicester démarre fort, Tottenham manque sa rentrée par Matthieu Cointe (iDalgo) Après Arsenal et Liverpool, deux nouveaux prétendants à l'Europe ont fait leur rentrée en Angleterre. À domicile, le Tottenham de José Mourinho s'est fait surprendre par Everton lors de la première journée de Premier League (0-1). Dominic Calvert-Lewin a inscrit l'unique but de la rencontre en seconde période sur une offrande de Lucas Digne, pour permettre à l'équipe de Carlo Ancelotti de démarrer sa saison par un succès capital. De son côté, Leicester a connu une entame parfaite sur la pelouse de West Bromwich Albion (0-3). Pour son premier match sous les couleurs des Foxes, Timothy Castagne a débloqué son compteur et la rencontre, avant un doublé de l'inévitable Jamie Vardy sur pénalty. Lundi, ce sera au tour des Blues de Chelsea d'entrer en lice, avec une rencontre face à Brighton.

