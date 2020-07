Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leicester assure, Aston Villa rate le coche Reuters • 16/07/2020 à 22:17









Leicester assure, Aston Villa rate le coche par Léo De Garrigues (iDalgo) A deux journées de la fin du championnat, Leicester est provisoirement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. A domicile, les Foxes ont dominé Sheffield United (2-0) grâce à des buts d'Ayoze Pérez et Demarai Gray. Un résultat logique au vu de la physionomie de la rencontre. Au classement, Leicester reste 4e à un point de Chelsea. Sheffield est 8e, à 2 points du Top 6. Dans le même temps, Aston Villa a grillé un joker dans la course au maintien. Devant au score suite au but d'Ezri Konsa, les hommes de Dean Smith ont concédé l'égalisation de Theo Walcott à la 87e minute. Ils restent 19es du classement avec 3 points de retard sur West Ham et Watford qui s'affrontent vendredi soir.

