information fournie par Boursorama avec AFP • 23/11/2026 à 14:10

Lego va construire au Portugal sa 8e usine, pour plus d'un milliard d'euros

( AFP / JOHANNES EISELE )

Le Danois Lego, numéro un du jouet, a annoncé lundi construire au Portugal sa huitième usine, la quatrième en Europe, représentant un investissement de plus d'un milliard d'euros.

"Nous allons investir dans une nouvelle usine à Estarreja, au Portugal (nord), pour un montant de plus d'un milliard d'euros", a dit à l'AFP le directeur des opérations du groupe, Carsten Rasmussen.

La construction débutera au premier semestre 2027.

"C'est un investissement qui soutient nos ambitions de croissance à long terme, véritablement destiné à répondre aux besoins de la région européenne".

Le groupe danois, qui a enregistré début 2026 son "meilleur" semestre, ne cesse de rayonner.

La nouvelle usine, qui complète un réseau européen implanté au Danemark, en Hongrie et en République tchèque, fabriquera ses premières briques à partir de 2030.

"Cela renforce notre réseau en Europe, avec davantage de flexibilité, plus de résilience, un renforcement de nos ambitions en matière de durabilité, etc.", a insisté M. Rasmussen.

Le site sera également le plus avancé de Lego, équipé de technologies de pointe.

Il sera le dernier d'une longue série de récentes améliorations du réseau, complétant une nouvelle usine au Vietnam, ouverte en avril 2025.

Aux États-Unis, le géant de la brique en plastique va ouvrir à la fois une nouvelle usine et un nouveau centre régional de distribution en 2027.

Il a récemment annoncé des projets d'agrandissement de 35 % de son usine au Mexique et développe ses usines en Hongrie et en Chine.

"Le Portugal est un pays où l'activité manufacturière est en croissance (...) avec une main-d'œuvre qualifiée qui est vraiment excellente", a souligné M. Rasmussen.

Le fabricant danois, dont le siège se trouve à Billund, dans la partie ouest du Danemark, insiste sur le renouvellement permanent de son portefeuille qui compte actuellement 332 nouveaux produits.

Présents dans 54 pays, Lego a quelque 34.000 collaborateurs à travers le monde.

Cette nouvelle implantation devrait créer plus de mille nouveaux emplois dans la région.