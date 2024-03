Lego: le bénéfice net recule en 2023 mais la place de numéro un mondial confortée

Le danois Lego a annoncé une baisse de 5% de son bénéfice net en 2023 à 13,1 milliards de couronnes (1,76 milliard d'euros) mais a conforté sa place de numéro un mondial du jouet ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Son chiffre d'affaires a progressé de 2%, à 65,9 milliards de couronnes (8,8 milliards d'euros), précise t-il dans son rapport annuel, un résultat record pour le groupe familial qui ne cesse de gagner des parts de marché.

Ses ventes au détail - dont il ne précise pas les chiffres - ont augmenté de 4% lors d'une année pourtant difficile pour l'industrie du jouet à cause de la forte inflation.

Lego affiche un premier recul de son bénéfice net sur un an depuis 2017, le groupe expliquant avoir investi dans la durabilité et le numérique.

"En cinq ans, nous avons connu une croissance organique de 81%, alors que le marché a progressé de 12%", s'est félicité, dans un entretien à l'AFP, le PDG du groupe Niels Christiansen, qui mise sur une nouvelle progression en 2024.

"Chaque année, nous avons donc pris des parts de marché et les perspectives pour cette année sont que nous continuerons à en prendre", a-t-il ajouté.

Lego était numéro un mondial du marché du jeu avec une part de marché de 14% en 2022, selon le cabinet d'analyse de marché Statista. Aucun chiffre n'était disponible pour 2023.

Légère ombre au tableau pour ce fleuron non coté de l'industrie danoise, les ventes ont décliné en Chine - mais elles sont reparties aux Etats-Unis et en Europe centrale et orientale.

"En Chine, les conditions économiques sont suffisamment sévères pour que de nombreux consommateurs fassent preuve d'une certaine retenue, achetant peut-être le même nombre de kits Lego, mais parfois des jeux un peu moins chers", a estimé M. Christiansen.