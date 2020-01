Lego envoie sa Station spatiale internationale dans la stratosphère

Pour célébrer le 20e anniversaire de la Station spatiale internationale, la célèbre marque de jouets Lego va commercialiser début février une reproduction de ce laboratoire orbital de la taille d'une maison de 5 chambres.Et pour accompagner ce lancement commercial, l'entreprise danoise s'est offert un joli coup marketing en envoyant sa reproduction en haute altitude grâce à un ballon. An out-of-this-world building experience is coming! null The LEGO International Space Station is available February 1st! https://t.co/DZwnyE12EN pic.twitter.com/rcNGTeqC2H-- LEGO (@LEGO_Group) January 21, 2020 Entièrement construite avec 843 pièces, cette maquette de l'ISS de 76 cm reprend des caractéristiques de l'originale que Thomas Pesquet devrait retrouver à l'été 2021. Elle dispose d'un bras robotique mobile imitant le Canadarm de l'ISS, des vaisseaux spatiaux...Coucher de soleil sur la maquette de la station« Une expérience de construction hors du commun est en train de se produire ! » a écrit Lego sur Twitter. Une vidéo montre cette station au-dessus de la Terre avec un joli coucher de soleil.C'est un fan de Lego, Christophe Ruge, qui via une initiative de crowdsourcing appelée Lego Ideas, a donné l'idée au fabricant de réaliser ce nouveau kit qui sera vendu 59,99 euros. Cette démarche permet aux amateurs de Lego de soumettre des plans pour de nouvelles lignes de produits et de voter sur les concepts. Et si l'entreprise donne suite, les créateurs obtiennent 1 % des ventes et des revenus de licence. Lego Pour les marques ou les artistes, l'envoi des objets dans la stratosphère est devenu un outil de promotion. Pour rendre hommage à Leonard de Vinci, l'artiste français Jisbar a envoyé en décembre son œuvre à 33,4 km d'altitude grâce à une nacelle carbone créée sur mesure et un ballon biodégradable rempli d'hélium. En mai dernier, des étudiants alsaciens avaient envoyé des bretzels au-dessus des ...