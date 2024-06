Législatives : qui va payer "la facture du programme marxiste de Marine Le Pen", demande Bruno Le Maire

"Qui va payer le retour de retraite à 62 ou 60 ans ?. Qui va payer la baisse de TVA. Qui va payer la suppression de tout impôt pour les moins de 30 ans ?" s'est interrogé le ministre.

Bruno Le Maire à Paris, le 26 janvier 2024. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le "monde économique" français doit "dire clairement" ce qu'il pense du programme économique du Rassemblement national, a demandé mardi 11 juin Bruno Le Maire, qui estime que ce programme est "un programme marxiste".

Interrogé sur BFMTV , le ministre de l'Économie a lancé un appel "au monde économique, (...) aux chefs d'entreprises, aux artisans, aux commerçants, aux indépendants" pour qu'ils alertent sur "la facture du programme marxiste de Marine Le Pen".

"Je ne vous demande pas de prendre des positions politiques, je dis juste à la CPME, je dis juste au Medef, je dis juste à l 'Association française des grandes entreprises de dire clairement ce qu'elles pensent des programmes économiques des uns et des autres" , a-t-il indiqué. Le ministre invite en particulier "les chefs d'entreprises à qui nous avons baissé l'impôt sur les sociétés" et "les industriels à qui nous avons supprimé les impôts de production" à faire "comprendre au reste de la population que (...) si ce programme-là passe, on ferme nos usines et on supprime des emplois".

"Purement et simplement marxiste"

"Il faut que les gens se mouillent, c'est l'élection la plus grave depuis 1958, il faut que les gens se mouillent parce que les paroles d'estrade, c'est très bien, mais la réalité économique, c'est autre chose", a-t-il martelé.

"Le programme du Rassemblement national est un programme marxiste, purement et simplement marxiste", a insisté le ministre.

Le RN veut "le retour de la retraite à 62 à 60 ans". "Je pose la question : qui va payer, a demandé Bruno Le Maire. Qui va payer la facture ? C'est des milliards d'euros. Qui va payer la baisse de TVA de propose Marine Le Pen ? Qui va payer la suppression de tout impôt pour les moins de 30 ans ?"

"Qui va payer la facture (...) ? C'est les ouvriers, les salariés modestes", a martelé le ministre.