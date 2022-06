Législatives : pour Jordan Bardella, le RN peut être "en tête au 1er tour"

Les sondages révèlent que le Rassemblement national est largement distancé par LREM et NUPES.

Jordan Bardella à Budapest le 20 mai 2022. ( AFP / Attila KISBENEDEK )

Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a estimé possible vendredi 3 juin que son parti "arrive en tête du premier tour" des élections législatives et "empêche Emmanuel Macron d'avoir une majorité absolue" à l'Assemblée nationale, à l'inverse de ce qu'anticipent les sondages.

Selon le dernier baromètre Ifop-Fiducial pour LCI publié mardi, le RN obtiendrait de 20 à 50 sièges à l'issue du second tour, contre 275 à 310 sièges pour Ensemble!, la confédération de partis de la majorité présidentielle, et 170 à 205 pour la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) , associant LFI, EELV, le PCF et le PS.

"Je pense que nous sommes aujourd'hui en capacité d'arriver en tête du 1er tour des élections législatives et peut-être d'empêcher Emmanuel Macron d'avoir une majorité absolue", a toutefois estimé Jordan Bardella vendredi sur BFMTV et RMC.

Une entrée "tardive" des électeurs RN ?

"Nos électeurs rentrent généralement assez tardivement dans l'élection", a-t-il justifié pour expliquer le décalage entre son pronostic et les sondages actuels.

Il a aussi qualifié la Nupes, identifiée par la majorité présidentielle comme sa principale concurrente pour les législatives, de "scénario médiatique".

Sébastien Chenu, député RN du Nord et porte-parole du parti, a quant à lui maintenu sur Public Sénat l'objectif de "100 à 150 députés" RN à l'issue du second tour du 19 juin, alors que le RN, qui compte actuellement sept députés dont une apparentée, doit obtenir 15 élus pour former un groupe.

L'ex-candidate à la présidentielle Marine Le Pen, qui se présente elle-même à la députation dans le Pas-de-Calais, a de son côté affirmé sur Cnews que le RN était "le premier mouvement politique de France", étant donné qu'Ensemble! et la Nupes sont des coalitions de plusieurs mouvements politiques.

Elle a également appelé les électeurs de Reconquête!, le parti d'Eric Zemmour, à voter "utile" en choisissant les candidats RN.