Législatives : Olivier Faure défend l'idée d'une coalition du PS avec LFI

"Chacun conservera son identité", a promis le patron du PS, alors que certains dénoncent la volonté hégémonique de la France insoumise.

Olivier Faure à Montpellier, le 7 septembre 2021. ( AFP / PASCAL GUYOT )

"Une coalition n'est pas une soumission". Critiqué par une frange minoritaire du parti, le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure défend, jeudi 28 avril, un rassemblement à gauche avec La France insoumise en vue des élections législatives.

Les négociations ont débuté mercredi entre le PS et LFI, alors que celles entre les insoumis et EELV ou les communistes, commencées plus tôt, patinent.

Olivier Faure reconnaît dans Le Figaro que le PS et LFI sont "évidemment différents. Mais nous avons passé plus de temps à nous diaboliser mutuellement qu'à réellement chercher à nous comprendre, encore moins à nous entendre".

Pour lui, "les gauches ne sont pas irréconciliables" , même si "des désaccords demeureront. Une coalition n'est pas une soumission et chacun conservera son identité", dit-il. Il estime que pour les législatives, "il faut un candidat unique de la gauche dans la centaine de circonscriptions où l'extrême droite peut l'emporter".

Mélenchon, central à gauche

"Nous devons éviter de nous affronter dans les circonscriptions où il y a des députés sortants qui partagent la même volonté de justice sociale et écologique, et ensuite une répartition qui tienne compte de la présidentielle mais aussi des implantations locales et des élections intermédiaires", réclame-t-il.

Comme l'ex-Premier ministre Lionel Jospin, il considère que Jean-Luc Mélenchon, 3e homme de la présidentielle avec 22% des votes, est devenu la force centrale de la gauche. "Il suffit d'ouvrir les yeux. La lucidité n'est pas un défaut. Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui en situation de rassembler la gauche. Il en a la responsabilité et même le devoir", dit-il.

Pour cette raison, il justifie ses propos de mardi soir, où il a, lors d'un bureau national du PS, invité les opposants à un accord avec LFI à "partir". "Si certains considèrent aujourd'hui que leur espace n'est plus la gauche mais un ailleurs qui se trouve chez les Marcheurs, alors qu'ils prennent leur responsabilité", affirme-t-il.

Les "éléphants" qui n'aident pas

Interrogé sur l'ex-président François Hollande, Olivier Faure ironise sur "tous les anciens éléphants" du PS qui "sont de sortie. Pas toujours pour aider la gauche à l'emporter".

Quant à Anne Hidalgo, qui a appelé certains de ses proches pour dénoncer la volonté d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, il juge qu'elle "a mené une campagne comme elle l'a souhaitée, avec courage. J'entends mener la campagne des législatives avec détermination".

Mais il tacle la candidate : "Si nous en sommes là, ce n'est pas sans lien avec le résultat de la présidentielle . Mais l'heure n'est pas aux états d'âme, plutôt aux états de service".