Législatives : Mélenchon écarte toute volonté de domination, mais veut une gauche "groupée" derrière lui

Selon le leader insousmis, la victoire est possible : "L'Union populaire réunit aujourd'hui 1,5 millions de voix de plus que Monsieur Macron aux législatives de 2017".

Jean-Luc Mélenchon à Paris, le 21 avril 2022. ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Nous proposons à tous ceux qui veulent se regrouper de le faire". Jean-Luc Mélenchon a souhaité jeudi 21 avril que les gauches soient "aussi groupées qu'on peut l'être" pour que son "Union populaire" soit majoritaire aux élections législatives de juin et qu'il devienne Premier ministre.

Les tractations ont commencé cette semaine entre LFI, dominante à gauche depuis le premier tour de la présidentielle où son chef a obtenu 22% des voix et EELV, le PCF et le NPA, en vue d'un potentiel accord stratégique et électoral. Pour Jean-Luc Mélenchon, ces partis, ainsi que le PS, font parti du "bloc populaire", l'un des trois blocs qui constituent désormais le paysage politique français.

Jeudi, il évoqué des "contacts informels" engagés "sans exclusive", même si le PS n'a pas encore été convié. "Nous proposons à tous ceux qui veulent se regrouper de le faire. Débrouillez-vous pour la répartition, je m'en occupe pas" , a déclaré Jean-Luc Mélenchon.

"Nous n'avons pas de volonté hégémonique"

L'Insoumis a expliqué : "En ce moment ça bouge. Ce n'est pas un accord électoral. Nous n'avons pas de volonté hégémonique, nous voulons partager une stratégie, on ne peut pas si on ne s'accorde pas sur le programme".

Jean-Luc Mélenchon a estimé que des concessions pouvaient être faites, jusqu'à un certain point : "On peut marquer une nouvelle étape, mais on va pas tout enlever. C'est une marque, Union populaire, les têtes dures. Il faut que tout ceux qui parlent avec nous en admettent l'idée" .

Pour le troisième homme de la présidentielle, "ce qui est en train de s'opérer est une clarification". Mais "nous ne devons pas penser qu'on règle des comptes, on a perdu si on fait ça", a-t-il reconnu, avant d'assurer : "Nous n'avons aucun intérêt de domination. Il faut qu'on entre dans la prochaine bataille aussi groupés qu'on peut l'être".

Il a confié que lui et ses lieutenants avaient calculé que la victoire aux législatives était possible : "L'Union populaire est en tête dans 104 circonscriptions, au second tour (potentiel des législatives) dans 423 circonscriptions, et réunit aujourd'hui 1,5 millions de voix de plus que Monsieur Macron aux législatives de 2017, donc sur le papier, la réserve existe".

Ainsi, Jean-Luc Mélenchon a promis "deux mois de campagne" intensive . "Vous êtes rassurés, je vais bien", a-t-il souri.