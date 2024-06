Législatives: les sortants en tête en Guyane et en Guadeloupe

Dans un bureau de vote à Sainte-Rose en Guadeloupe, le 29 juin 2024 ( AFP / Carla Bernhardt )

Les députés sortants du groupe centriste Liot ou investis par le Nouveau Front populaire sont arrivés en tête du premier tour des élections législatives qui s'est déroulé samedi en Guyane et en Guadeloupe, même si le Rassemblement national (RN) réalise une percée en Guadeloupe.

Guadeloupe

Selon les résultats provisoires communiqués par la préfecture de Guadeloupe, le RN n'a placé aucun candidat en tête dans les quatre circonscriptions de Guadeloupe.

Le député de la 2e circonscription de Guadeloupe Christian Baptiste au Conseil national du Parti socialiste à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, le 23 juin 2022 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Mais deux de ses candidats, Laurent Petit et Rody Tolassy, sont qualifiés pour le second tour dans les 2e et 3e circonscriptions, avec respectivement 17,30% et 25,90% des voix, loin derrière les deux députés sortants du Nouveau Front populaire Christian Baptiste (41,33%) et de Liot Max Mathiasin (36,21%).

Dans la 1ère et la 4e circonscriptions, le second tour opposera deux députés sortants, respectivement Olivier Serva (Liot) et un candidat socialiste investi par le Nouveau Front populaire, Elie Califer, face à une candidate LFI, Chantal Lérus, et une candidate de la majorité présidentielle, Jennifer Linon.

Le taux de participation est en forte hausse avec 33,56% contre 25,31% lors du précédent scrutin en 2022.

Guyane

Jean-Victor Castor lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris, le 6 février 2024 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Les deux députés sortants investis par le Nouveau Front populaire dans les deux circonscriptions de Guyane, Jean-Victor Castor et Davy Rimane, arrivent largement en tête avec 62,78% des voix dans la première et 60,21% dans la seconde, sans toutefois parvenir à atteindre les 25% des inscrits pour l'emporter dès le 1er tour.

Face à eux, deux candidats sans étiquette, Boris Chong Sit et Sophie Charles, arrivent loin derrière avec respectivement 16,11% et 25,49% des voix.

Le taux de participation s'est élevé à 32,5% contre 26,7% en 2022.