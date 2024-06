Législatives: le socialiste Faure "ne disqualifie pas" Mélenchon pour Matignon

Le premier secrétaire du parti socialiste, Olivier Faure, a déclaré jeudi qu'il "ne disqualifie pas" le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon pour devenir Premier ministre. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le premier secrétaire du parti socialiste, Olivier Faure, a déclaré jeudi qu'il "ne disqualifie pas" le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon pour devenir Premier ministre en cas de victoire de la gauche aux législatives anticipées.

"Je ne le disqualifie pas, je dis juste que ce choix sera un choix collectif", a-t-il dit sur RMC, ajoutant n'avoir "pas de problème avec le fait qu'il (M. Mélenchon) considère qu'il est de ceux qui peuvent prétendre à cette fonction".

Mercredi soir, le fondateur de La France Insoumise avait dit se sentir "capable" d'être Premier ministre d'un gouvernement de gauche en cas de victoire du nouveau "Front populaire" constitué par LFI, le PS, le parti communiste et les écologistes.

"Je ne m'élimine pas mais je ne m'impose pas", avait ajouté celui qui était déjà le candidat désigné pour Matignon de l'ex-alliance de gauche Nupes aux législatives de 2022.

"A l'époque il pouvait légitimement y prétendre, il était même le seul. Aujourd'hui c'est un peu différent", a estimé M. Faure, qui affirmait encore mardi qu'il n'y avait "pas de logique à ce que Jean-Luc Mélenchon soit le candidat" de la gauche unie.

Le patron du PS a cette fois-ci expliqué que "la nouvelle coalition devra choisir en son sein celui qui est le plus en mesure de réparer" un "pays très fracturé", ce qui "suppose un profil, non pas le plus clivant, mais qui permette de fédérer le pays".