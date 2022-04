Législatives : le patron d'EELV dénonce le "poker menteur" de LFI

Circonscriptions, Europe, retraites, carburant... Autant de point de tension entre les écologistes et les insoumis.

Julien Bayou à Nantes, le 7 avril 2022. ( AFP / LOIC VENANCE )

"Là, on est bloqués". le secrétaire national d'EELV, Julien Bayou, a fait part, mercredi 27 avril des difficultés rencontrées et dénoncé le "poker menteur" de LFI, dans les négociations en vue d'un accord pour les élections législatives.

"Nous croyons qu'il est encore possible d'arriver à un accord", a déclaré Julien Bayou, lors d'une conférence de presse au siège du parti. Mais "là on est bloqués", a-t-il regretté. D'abord, selon lui, les Insoumis ne veulent pas entendre leur proposition d'un label de "front populaire écologique et social" , et restent sur leur idée d'une "Union populaire" dans la continuité de la présidentielle.

Ensuite, sa porte-parole Éva Sas a démenti que les écologistes aient des divergences sur le "blocage du prix de l'essence" et sur la retraite à 60 ans, comme le leur reprochent les Insoumis dans un communiqué publié plus tôt dans la journée. Sur la seconde mesure, EELV demande simplement des précisions sur le financement, a indiqué Julien Bayou.

L'Union européenne, pomme de discorde

En revanche, il a reconnu que les deux parties devaient travailler à un compromis sur l'Union européenne . Les écologistes sont d'accord pour en "changer l'orientation" mais craignent que la "désobéissance" vis-à-vis des traités mènent in fine à quitter l'UE.

Enfin, Julien Bayou a dit attendre plus sur les circonscriptions gagnables proposées par les Insoumis. "Pas d'hypocrisie, ça négocie principalement sur les circonscriptions, alors que ne ressortent dans la presse que les arguties sur le projet", a-t-il souri. Or, a-t-il ajouté, "le nombre de députés importe. Nous avions d'abord demandé 32 circonscriptions sur les 100 meilleures, ils nous ont dit 16", et désormais les écolos en demandent 20 dans un document envoyé mardi à 22h. Trop souvent LFI "veut le quasi effacement des candidats des écologistes" , a-t-il dénoncé.

Julien Bayou a d'ailleurs démenti les rumeurs selon lesquelles la 9e circonscription de Paris, pour laquelle Sandrine Rousseau a été "pré-investie", ne ferait pas partie de ces demandes.

Rousseau passée à la trappe ?

Malgré ce démenti, l'intéressée a mis en garde mercredi soir dans Le Parisien : "On ne peut pas faire disparaître 49% de la primaire écologiste (son score contre Yannick Jadot, ndlr) et tout ce que j'ai porté pendant la présidentielle", en prévenant qu'elle serait candidate "quoi qu'il arrive" dans cette circonscription du sud-ouest parisien tenue par un député LREM.

"Il faut que LFI comprenne qu'elle ne doit pas r épéter les réflexes hégémoniques de 2017 ", où aucun accord n'avait abouti, a tonné l'autre porte-parole d'EELV Alain Coulombel.

De son côté, LFI a demandé à la mi-journée de la "clarté", estimant que "certains dirigeants d'EELV semblent utiliser nos discussions pour régler des désaccords internes", faisant référence à des critiques exprimées par leur ex-candidat Yannick Jadot. L'eurodéputé a dénoncé mardi le "détournement des institutions" de Jean-Luc Mélenchon, solide 3e à la présidentielle (21,95%) lorsqu'il a demandé aux Français de l'élire Premier ministre.