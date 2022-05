Législatives: le ministre de l'Economie Bruno Le Maire ne se représente pas

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé jeudi qu'il ne se représenterait pas aux élections législatives de juin.

"Je ne solliciterai pas de nouveau un mandat de député de l'Eure. J'ai toujours dit que je ne ferais pas plus de trois mandats. Je respecte mes promesses", a-t-il déclaré lors d'un point de presse à Evreux.

Le ministre a assuré qu'il restait "pleinement engagé dans la politique nationale".

"Depuis 2017, je participe à l'action du gouvernement sous l'autorité du président de la République. Avec tous les autres membres de la majorité je me suis mobilisé pour sa réélection. Je crois profondément dans les valeurs et dans le projet que le président de la République a défendus en 2022 et qui ont recueilli l'approbation majoritaire des Françaises et des Français", a-t-il fait valoir dans une déclaration à la presse.

Il a estimé qu'une circonscription "n'est ni un droit ni une rente: elle impose des devoirs dont celui de laisser sa place à des personnalités nouvelles ou différentes".

Bruno Le Maire, 53 ans, avait été élu pour la première fois député de la 1ère circonscription de l'Eure en 2007 sous l'étiquette UMP. Réélu en 2012, il avait conservé la circonscription en 2017 sous la bannière LREM.