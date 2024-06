Législatives: la France anti-RN dans la rue, tempête à LFI

Manifestation contre l'extrême droite à Strasbourg, le 15 juin 2024 dans le Bas-Rhin ( AFP / Frederick FLORIN )

"La France, on l'aime, pas le R'Haine": plusieurs dizaines de milliers d'opposants à l'extrême droite ont défilé samedi à travers la France, à l'appel de syndicats, d'associations et du Nouveau Front populaire, l'union des partis de gauche ébranlée par des accusations de "purge" au sein de LFI.

Selon la CGT, 640.000 personnes ont manifesté sur l'ensemble du territoire, dont 250.000 à Paris. Dans la capitale, la préfecture de police a dénombré 75.000 manifestants.

De Bayonne à Nice, de Vannes à Reims, les anti-RN se sont mobilisés contre la perspective d'une victoire du Rassemblement national aux législatives avec à la clef l'hypothèse d'une entrée de son patron, Jordan Bardella, à Matignon.

Les mêmes slogans ont résonné dans les cortèges: "Bardella casse toi, la République n'est pas à toi", "la jeunesse emmerde le Front national", "pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans nos quartiers".

"Nous sommes tous des enfants d'immigrés", lance à Marseille Jean Cugier, un professeur d'EPS de 43 ans, venu manifester contre "le repli sur soi que propose l'extrême droite".

"Je suis là pour défendre les droits des femmes, l'égalité entre les peuples, l'écologie aussi", raconte à Paris, Marie Chandel, 58 ans, employée dans l'Education nationale.

A Lille, 4.000 personnes ont défilé selon la préfecture, plus de 10.000 selon les syndicats. A Bordeaux, ils étaient 30.000 selon l’intersyndicale, 6.800 selon les autorités. A Clermont-Ferrand, entre 2.600 (préfecture) et 5.000 personnes (syndicats).

Des chiffres très en deçà de la mobilisation du 1er mai 2002, où plus d'un million de personnes avaient battu le pavé pour dire "non" au FN après la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle.

A Marseille, des jeunes, des familles venues avec leurs enfants et des personnes âgées ont manifesté dans une ambiance festive, un drapeau français à la main pour certains.

Manifestation contre l'extrême droite à Paris, le 15 juin 2024 ( AFP / Sameer Al-Doumy )

Les cortèges se sont déroulés très majoritairement dans le calme hormis quelques brefs épisodes de tensions.

A Rennes, quelques dizaines de militants antifascistes ont été repoussés par la police par des gaz lacrymogènes.

A Paris, 7 personnes ont été interpellées à ce stade, selon la préfecture. Du matériel urbain a été dégradé et une agence bancaire prise pour cible par des manifestants cagoulés. Les forces de l'ordre ont également été visés par des jets de bouteille auxquels elles ont répliqué par des gaz lacrymogènes.

Manifestation contre l'extrême droite à Strasbourg, le 15 juin 2024 dans le Bas-Rhin ( AFP / Frederick FLORIN )

De source policière, 21.000 policiers et gendarmes étaient déployés sur tout le territoire.

Cinq syndicats CFDT, CGT, UNSA, FSU et Solidaires ont appelé à la mobilisation. FO, CFE-CGC et CFTC mettent en avant leur apolitisme pour ne pas appeler à manifester.

-"purge"-

Les leaders de gauche ont été en tête du cortège à Paris. Sans un mot sur les profondes divergences qui ébranlent le Nouveau Front populaire, après la décision de La France Insoumise (LFI) de ne pas réinvestir plusieurs figures opposées à Jean-Luc Mélenchon.

Danièle Obono (2e g), Mathilde Pano (LFI) (5e g), Ian Brossat (PCF) (2e d) et Najat Vallaud-Belkacem défilent avec une bannière "Marche pour un Nouveau Front populaire" lors d'une manifestation contre l'extrême droite, le 15 juin 2024 à Paris ( AFP / Sameer Al-Doumy )

"Nous sommes prêts, nous avons fait (l'union), personne n'y croyait", "on va vous redonner la flamme. Et pas celle du Front national, celle-là on va l'éteindre", a lancé la patronne des Ecologistes Marine Tondelier.

"Il y a des différences entre nous mais quand l'essentiel est en cause, nous n'avons pas le droit de faire autre chose que de nous rassembler", a renchéri le patron des socialistes, Olivier Faure.

"Nous sommes en train d'écrire l'histoire", a assuré Mathilde Panot, une proche de Jean-Luc Mélenchon.

A Amiens, François Ruffin, a tout de même exhorté à "ne pas revenir aux rancoeurs", mais "à prendre de la hauteur". "Jean-Luc Mélenchon est fabuleux quand il se met en retrait", a-t-il taclé.

La grogne au sein de LFI a éclaté vendredi soir.

Un proche du tribun, Adrien Quatennens, pourtant condamné en 2022 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violences conjugales, a été réinvesti dans le Nord.

En revanche, Danielle Simonnet, Raquel Garrido et Alexis Corbière, des figures historiques du mouvement opposées à la ligne mélenchoniste, ont été brutalement écartées et remplacées par d'autres candidats inconnus du grand public.

"Une purge", a dénoncé la première, le deuxième accusant Jean-Luc Mélenchon de "régler ses comptes".

Marine Tondelier (Les Ecologistes) et le premier secrétaire du PS, Olivier Faure lors d'une manifestation contre l'extrême droite à Paris, le 15 juin 2024 ( AFP / Zakaria ABDELKAFI )

"Extrêmement choquée", Marine Tondelier a convoqué les instances de son parti EELV et Olivier Faure tente de "régler la scandaleuse éviction" des députés LFI.

Autre sujet potentiel de zizanie au sein du Nouveau Front populaire, l'ancien président socialiste de la République François Hollande, favorable à l'union de la gauche contre l'extrême droite, a annoncé sa candidature aux législatives en Corrèze.

-Sondages: le RN en tête-

Sonnée par l'annonce surprise de la dissolution, la majorité continue de faire campagne. Le Premier ministre Gabriel Attal est allé sur le terrain dans sa circonscription à Vanves (Hauts de-Seine) où il a promis de "ne rien lâcher". Il dévoilera au journal de 20h de France 2, le programme du camp présidentiel.

Jordan Bardella en visite dans une ferme près de Chuelles, le 14 juin 2024 dans le Loiret ( AFP / Guillaume SOUVANT )

Avec 33% des intentions de vote, le RN ressort nettement en tête au premier tour des législatives le 30 juin devant le Nouveau Front populaire (25%) et la majorité présidentielle (20%), selon un sondage Opinionway..

Jordan Bardella en campagne dans le Loiret a choisi de faire du Nouveau Front Populaire, sa cible N.1. Le président du RN qui vise Matignon à 28 ans seulement, a jugé que seules "deux formations politiques" pourront "composer un gouvernement": la sienne ou cette nouvelle union de la gauche.

Alors que l'Euro de football a démarré vendredi soir en Allemagne, l'attaquant de l'équipe de France Marcus Thuram a appelé à "se battre pour que le RN ne passe pas", une prise de position rare pour un sportif de haut niveau.