Législatives en Israël : un troisième round pour sortir de l'impasse

Pour la troisième fois en moins d'un an, les Israéliens sont appelés aux urnes. La campagne électorale n'a pas été très différente des précédentes, si ce n'est, en fin de parcours, une véritable guerre d'enregistrements réalisés plus ou moins clandestinement. Samedi soir, à trente-six heures de l'ouverture des bureaux de vote, la très populaire chaîne 12 diffuse dans son journal la voix de Nathan Eshel, un très proche conseiller de Benyamin Netanyahou. Et il n'y va pas de mainmorte. Il explique à un interlocuteur dont on ne connaît pas le nom : « La haine est ce qui unit le camp de droite mené par le Likoud. Cet électorat, je le qualifie de non-ashkénaze, qu'est-ce qui l'excite ? Il déteste tout. Nous avons réussi à renforcer cette haine. Ils ne comprennent pas que faire de la politique, c'est ?uvrer pour le bien du public. Pour eux, on va en politique pour voler? c'est être un homme, un vrai. Lorsque le conseiller juridique du gouvernement a présenté les actes d'accusation contre Benyamin Netanyahou, le déclarant criminel, il a grimpé de 20 points dans les sondages. » Au passage, Nathan Eshel traite Miri Regev, la très Likoud ministre de la Culture et des Sports, de « bovin ». Tout en ajoutant : « Elle fait très bien le job et suscite l'enthousiasme des foules. »Le scandale est immédiat ! Dans la presse du lendemain, le sujet fait la course en tête avec le coronavirus et les derniers meetings de campagne....