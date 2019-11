Législatives en Espagne : les socialistes restent en tête mais sans majorité

Quatre années se sont écoulées. Quatre élections législatives aussi. Ce dimanche, les Espagnols se sont de nouveau rendus aux urnes afin de voter pour leurs parlementaires, dans un climat alourdi par la crise catalane et la montée de l'extrême droite.Sans surprise, pour ce quatrième scrutin qui ne semble pas en mesure de mettre fin à l'instabilité politique, la participation des Espagnols était en baisse de près de quatre points à 56,86 %. LIRE AUSSI > Élections législatives : en Espagne aussi, l'extrême droite perceSans qu'aucune majorité ne se dégage, les socialistes restent en tête. Cette victoire du chef du gouvernement socialiste sortant Pedro Sanchez était prévue par les derniers sondages publiés.Son parti, le PSO, obtient 120 sièges contre 123 lors du dernier scrutin en avril, les conservateurs du Parti Populaire remontent de 66 à 88 sièges.Vox devient troisième force du paysGrosse progression pour le parti d'extrême droite Vox, qui a fait son entrée au Parlement en avril : il double sa présence en passant de 24 à 52 sièges et devient la troisième force politique du pays.Le résultat de ces élections augure néanmoins d'une poursuite de l'instabilité politique. En effet, ni un bloc de gauche (PSOE, gauche radicale de Podemos et sa liste dissidente Mas Pais) ni une alliance des droites (PP, VOX et les libéraux de Ciudadanos) n'atteignent la majorité absolue de 176 sièges sur 350. Six mois après les dernières élections, Pedro Sanchez avait demandé aux 37 millions d'électeurs de lui donner une majorité claire pour mettre fin au blocage politique qui mine la quatrième économie de la zone euro depuis 2015.S'il parvient à être reconduit au pouvoir par la chambre des députés, ce qu'il n'avait pas réussi à faire après le scrutin d'avril, il devra se contenter au mieux d'un fragile gouvernement minoritaire obligé de négocier des appuis au cas par cas au Parlement.Le socialiste ne ...