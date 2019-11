Législatives en Espagne : comment Vox a percé à l'extrême droite

Le Premier ministre espagnol sortant, le socialiste Pedro Sanchez, a remporté dimanche les quatrièmes législatives tenues en quatre ans. Mais le fait marquant du scrutin est la percée de Vox, parti ultranationaliste et anti-immigration, devenu la troisième force politique du pays.La formation d'extrême-droite, entrée au parlement en avril avec 24 élus, poursuit son ascension fulgurante et dispose maintenant de 52 sièges. Le Parti socialiste, lui, ne compte plus que 120 députés, contre 123 après le précédent scrutin en avril.Retour sur le parcours de ce petit mouvement qui bouscule le paysage politique espagnol et aspire à gouverner le pays. Fondé par des conservateurs du PPVox a été fondé en 2014 par d'anciens membres déçus du Parti Populaire (conservateur), tels que son chef Santiago Abascal. Cet ancien député PP au parlement régional du Pays basque a rapidement pris ses distances avec le parti, accusant l'ex-Premier ministre conservateur Mariano Rajoy (2011-2018) d'être « l'exécuteur testamentaire » de son prédécesseur socialiste José Luis Rodríguez Zapatero. Il lui reprochait en l'occurrence de ne pas avoir abrogé la loi autorisant le mariage homosexuel ou celle de « mémoire historique » qui vise à réhabiliter la mémoire des victimes républicaines de la dictature franquiste.Lors de la récente exhumation de Franco de son mausolée monumental, Santiago Abascal a accusé le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez de « profanation ». Santiago Abascal et Iván Espinosa de los Monteros saluent leurs partisans/REUTERS Une percée fulgurante depuis un anEncore marginal avant les élections régionales de décembre 2018, Vox a créé un séisme en entrant avec 10 % des voix au parlement d'Andalousie. Dans cette région, la plus peuplée du pays, son soutien a permis au PP et aux libéraux de Ciudadanos de chasser les socialistes de leur fief historique. Vox a ensuite fait son entrée au Parlement national lors ...