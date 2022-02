Législatives : déçu et critique du macronisme, jugeant "le système politique et médiatique dans une impasse", le vice-président LREM de l'Assemblée ne se représentera pas

Cette décision est "le fruit d’un doute sur la recomposition politique et le projet progressiste tels que je les avais envisagés, d’une inquiétude sur l’évolution de notre démocratie parlementaire, et une alerte, aussi, sur les dérives de notre système politico-médiatique", explique Hugues Renson.

"Savoir s'écarter. Pour ne pas renoncer". Dans un long billet publié mercredi 16 février sur son site internet, le vice-président LREM de l'Assemblée nationale Hugues Renson a annoncé ne pas vouloir se représenter lors des prochaines élections législatives, mettant en avant ses "doutes" et ses critiques face au projet de la majorité comme sur le rôle du Parlement.

Député de Paris et co-fondateur d'En commun, mouvement incarnant l'aile gauche de la majorité, Hugues Renson affirme que sa décision est "un acte politique mûrement réfléchi". "Elle est à la fois le fruit d’un doute sur la recomposition politique et le projet progressiste tels que je les avais envisagés, d’une inquiétude sur l’évolution de notre démocratie parlementaire, et une alerte, aussi, sur les dérives de notre système politico-médiatique", écrit-il sur son site internet.

"Que reste-t-il des intentions" LREM de 2017 ?

"En 2017, je me suis engagé sans réserve, enthousiasmé comme tant de nos concitoyens par l'espoir d’une double promesse", "la promesse de pratiquer la politique autrement" et celle de "porter un projet de progrès", explique Hugues Renson. "Que reste-t-il aujourd’hui de ces intentions ?", s'interroge l'élu. "Ma décision est à l’évidence le fruit d’un doute", explique-t-il, soulignant vouloir "faire le choix de la sincérité, de la liberté, mais aussi de la lucidité sur certains désaccords que la logique majoritaire et ma loyauté m’ont parfois contraint à minimiser ou à taire".

"Au-delà de ces ressorts très personnels, il y a dans ma décision une inquiétude sur l’évolution de nos institutions", poursuit le vice-président de l'Assemblée. L'élu, qui se revendique volontiers de l'engagement humaniste de l'ex-président de droite Jacques Chirac, a conduit de nombreux débats durant la législature mais a constaté de sérieuses limites.

"Le Parlement ne fonctionne plus comme il le devrait. Voulue par ses fondateurs comme équilibrée, mi-présidentielle, mi-parlementaire, notre République n’a tiré les conséquences ni de l’instauration du quinquennat, ni de l’inversion du calendrier électoral qui fait des législatives la réplique de la présidentielle, ni d’une pratique personnelle et centralisée du pouvoir à l’œuvre depuis les années 2000", décrit-il.

L'Assemblée, considérée comme "une chambre d'enregistrement de décisions élaborées ailleurs"

"L'Assemblée nationale en vient à être considérée – et parfois à se considérer elle-même – comme une chambre d’enregistrement de décisions élaborées ailleurs", constate-t-il. "Dans les débats, les voix divergentes et la tempérance ont peu de place, entre la facilité de l’opposition systématique et la sclérose de la discipline majoritaire", relève-t-il encore. "Parce qu’il peine à réellement co-construire la loi, le Parlement s’en trouve réduit à être l’écho de ce qui se passe dans les médias, sur les réseaux sociaux, voire dans la rue. Ce n’est ni sain, ni efficace, et c’est souvent périlleux", dénonce-t-il.

Hugues Renson tacle aussi le "système politique et médiatique" qui est selon lui "dans une impasse". "Il encourage ceux qui utilisent l’outrance pour profiter de la visibilité que leur offrent leurs postures indignes. Il se soumet à la tyrannie des sondages. Il relègue les débats de fond, au profit du commentaire immédiat et du marketing", estime-t-il. "La vie politique s’inscrit désormais dans un paysage médiatique en chaos, alimenté par la folie des réseaux sociaux. À des débats apaisés et maîtrisés, on préfère les affrontements sur les plateaux, la recherche de la meilleure punchline, les mises en scène égocentrées et les indignations surjouées", poursuit-il.

"Se prêter à ce jeu, à ces avis à avoir sur tout, immédiatement exprimés, en un nombre limité de caractères, en s’essayant au buzz et au clash, ce n’est pas la conception que je me fais de l’engagement politique", souligne-t-il.

"Besoin d'un débat sur les options qui s'ouvrent"

Celui qui voit la campagne présidentielle comme "un de ces moments essentiels où un sursaut est possible", "un rendez-vous décisif avec les Français qui doit leur permettre, de manière éclairée, de faire un choix pour leur avenir", estime que "le pays a besoin d’un débat sur les options qui s'ouvrent. Il a besoin de lignes et de projets politiques différents, concurrents et identifiés". "Le dépassement, ce n’est pas l’effacement. Et les clivages ne sont pas un risque. Ils sont au contraire le signe de la vitalité de notre démocratie", plaide-t-il.

"Ma conviction, c’est que la grande confusion des idées et des offres politiques alimente les extrêmes. Quand on pense tous la même chose, c’est qu’en réalité on ne pense rien. Et cela laisse la voie libre à ceux qui parlent fort, à défaut de penser juste. Débattre, proposer, c’est offrir aux Français d’autres alternatives que l’extrémisme, le populisme, la radicalité et l’outrance", estime l'élu.

"En juin prochain, je quitterai donc le Parlement, mais pas la politique. Je poursuivrai mon engagement, sous d’autres formes, pour une France solidaire, une France unie et diverse, une France qui fait sa place à chacun, dans une République qui protège", conclut Hugues Renson.