Législatives au Royaume-Uni : les mensonges de Boris Johnson, arme ou boulet ?

La scène se déroule sur le ring d'un club de boxe du grand Londres, une escale dans la tournée du parti du Brexit, toute jeune formation populiste fondée pour prôner la sortie de l'Union européenne. Son fondateur, Nigel Farage, décoche l'uppercut. « Boris (Johnson) est très bon pour promettre des choses. Très bon pour dire : Nous allons sortir de l'Union européenne, le 31 octobre, quoiqu'il arrive, ça passe ou ça casse, je préférerais être mort dans un fossé que demander un report... Mais je vais vous dire ce que nous allons faire lors de ces élections : le prendre au mot et l'obliger à tenir sa parole. » Un vœu pieux ? Car le Brexit n'a pas eu lieu le 31 octobre dernier comme l'avait pourtant promis le chef du gouvernement britannique.Le Premier ministre est coutumier de ces petits arrangements avec la vérité, qui n'ont pas gêné son ascension. Cette manie semble un fait acquis au sein de sa propre formation, le Parti conservateur. « Le Premier ministre est quelqu'un qui recourt très fréquemment au mensonge », affirme dans une interview radio Dominic Grieve, ex-conservateur exclu du parti pour avoir refusé toute sortie sans accord de l'Union européenne (UE). Nick Boles, autre « rebelle » congédié du parti, n'est pas plus tendre : il qualifie le Premier ministre de « menteur compulsif, qui a trahi toutes les personnes avec qui il avait passé un accord. »Contredit par sa propre mèreDes contrevérités parfois manifestes, comme lors de la visite du Premier ministre dans un hôpital en septembre. Pris à partie par le père d'une jeune patiente, militant travailliste, Boris Johnson se défend. « Il n'y a pas assez de personnes dans cette aile, s'insurge le père. Pas assez de docteurs, pas assez d'infirmières, ce n'est pas bien organisé. Et, maintenant, vous venez faire un déplacement pour la presse ! » Réponse du chef du gouvernement, penaud : « il n'y a pas de presse ici ! » Sauf que ...