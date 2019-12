Législatives au Royaume-Uni : Johnson obtiendrait de quoi faire voter son Brexit

Les conservateurs de Boris Johnson devraient remporter les élections législatives de jeudi d'une courte majorité, mais l'écart avec l'opposition travailliste se réduit, selon un sondage YouGov publié mardi soir.Quelque 100 000 personnes ont été interrogées au cours des sept derniers jours sur leurs intentions de vote, selon l'institut de sondage. La méthode utilisée avait fait parler d'elle en 2017 car elle avait permis de prédire correctement un Parlement sans majorité, à contre-courant des autres sondages qui donnaient les conservateurs gagnants.Interrogés ces derniers jours sur leur choix si les élections voulues par Johnson devaient se tenir le lendemain, 43 % des sondés ont répondu conservateur, et 34 % Labour. LIRE AUSSI > Législatives au Royaume-Uni : dans sa circonscription, un fantôme nommé Boris JohnsonCette projection donnerait 339 sièges au parti du Premier ministre Boris Johnson. C'est 22 de plus qu'au précédent scrutin de 2017 - les deuxièmes depuis le référendum de 2016 - mais 20 de moins que dans un sondage réalisé y a quinze jours.650 sièges étant à pourvoir à la Chambre des communes, Boris Johnson aurait enfin la majorité pour faire adopter le Brexit au 31 janvier, comme l'Union européenne l'a accepté.En face, l'opposition travailliste devrait être élue dans 231 circonscriptions, soit 31 de moins qu'en 2017. Le nombre de sièges que risque de perdre le Labour au profit des conservateurs s'est réduit depuis fin novembre, passant de 44 à 29.En cas de victoire, le parti de Jeremy Corbyn a promis de renégocier un nouvel accord avec l'UE, qui serait ensuite soumis au vote de la population britannique lors d'un référendum. La consultation offrirait la possibilité de voter en faveur du maintien dans l'Union.Parmi les plus petites formations représentées, le Parti nationaliste écossais (SNP) devrait remporter 41 sièges (+ 6), les libéraux démocrates gagneraient trois ...