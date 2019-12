Législatives au Royaume-Uni : Boris Johnson triomphe, Jeremy Corbyn pleure

Jusqu'à la dernière minute, lors des élections législatives de jeudi, les Britanniques ont hésité. Pour finir par donner une majorité ferme au parti conservateur de Boris Johnson et à un Brexit le 31 janvier.Victoire pour Johnson. Le parti conservateur va de nouveau dominer la Chambre des Communes. Après dépouillement des résultats dans 643 circonscriptions, les Tories disposent de 359 députés. Les projections d'un sondage à la sortie des urnes lui prédisaient une avance confortable de 368 sièges sur les 650. La majorité absolue étant fixée à 326, le Premier ministre dispose des coudées franches au Parlement.Lui-même, alors qu'il n'avait pas fait campagne sur le terrain, a été réélu député d'Uxbridge and South Ruislip. The Conservatives have secured a majority in the House of Commons after winning their 326th seat-- Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) December 13, 2019 Avec, pour l'instant, 47 sièges de plus qu'aux législatives de 2017, c'est un véritable succès pour BoJo, malgré ses mensonges, avant et après avoir accédé au 10, Downing street il y a quatre mois et demi. Ce « nouveau mandat fort [...] donne à ce nouveau gouvernement l'occasion de respecter la volonté démocratique du peuple britannique », a-t-il affirmé.Lourde défaite pour les travaillistes et Corbyn. Les résultats sur 643 circonscriptions donnent 203 députés au parti travailliste. C'est 59 sièges de moins que sous la précédente mandature. S'il a été reconduit pour la 9e fois dans sa circonscription londonienne d'Islington nord, Jeremy Corbyn s'est dit « très déçu », ajoutant qu'il ne « conduira pas le parti aux prochaines élections ». Son parti, a-t-il ajouté, doit entamer une « réflexion sur le résultat du scrutin et sur sa future politique ». Le leader de 70 ans paie sa position ambiguë : à titre personnel, il avait refusé de dire s'il était pour ou contre le Brexit, et voulait renégocier un nouvel ...