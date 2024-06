Législatives 2024 : les seniors, longtemps acquis au macronisme, en passe de basculer vers le FN

Stabilité, sérieux budgétaire, pouvoir d'achat, sécurité, immigration, successions : ce sont les thèmes majeurs pour les plus de 60 ans.

( AFP / LOIC VENANCE )

Nombreux et habitués à se déplacer pour voter, les plus de 60 ans sont un électrorat-clé. Longtemps réputés acquis au macronisme, ils sont de moins en moins rétifs au vote RN, selon des experts. Une bascule importante dans l'optique des législatives.

Ils constituent un tiers du corps électoral et sont nettement plus nombreux à voter que les autres classes d'âge. D'après un sondage Ipsos réalisé les 19 et 20 juin pour Le Parisien et Radio France , 71% des 60-69 ans et 77% des 70 ans et plus ont l'intention d'aller voter au premier tour le 30 juin, contre 62% pour l'ensemble des Français, et seulement 43% des 18-24 ans.

Stabilité, sérieux budgétaire, pouvoir d'achat, sécurité, immigration, successions : ce sont les thèmes majeurs pour les plus de 60 ans, selon les analystes. "Les seniors sont un électorat qui se rend aux urnes, donc un électorat qui compte. Et particulièrement pour la majorité présidentielle qui réalise toujours d'excellents scores dans la population senior", explique à l' AFP Pierre Latrille, analyste chez Ipsos Public Affairs.

Pourtant, comme lors des européennes du 9 juin, le RN perce dans cette classe d'âge qui lui était réfractaire jusque-là : 35% des 60 ans et plus disent avoir l'intention de voter pour un candidat RN ou allié au RN, en ligne avec le reste de l'électorat, selon l'enquête Ipsos.

"Stratégie de la cravate"

"Ensemble, avec 29% des intentions de vote des 70 ans et plus (et 22% des 60-69 ans) est derrière le RN. C'est un fait nouveau qui montre que le RN est fort aujourd'hui dans toutes les classes d'âge , des jeunes aux seniors, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici", complète Pierre Latrille.

"Un effet de la 'stratégie de la cravate', des efforts du RN pour se respectabiliser ", ajoute-t-il. Le RN montre qu'il ne "va pas tout chambouler" et a renoncé à la sortie de l'euro, qui "inquiétait cet électorat" à la recherche de "stabilité", observe-t-il. "Le RN tempère son discours, prend plus en compte l'orthodoxie budgétaire", note Mickaël Blanchet, chercheur à l'université d'Angers.

Autre sujet-clé : l'immigration, thème le plus important de la campagne des européennes pour les seniors, selon Ipsos. "Or Le RN est identifié comme plus efficace que le président Macron sur ce thème", précise Pierre Latrille.

"Il y a le pouvoir d'achat, il y a toutes ces lois que Macron nous a faites, notamment la retraite", détaille Philippe Antich, électeur de 61 ans, pour expliquer son premier vote RN dimanche dans son village de Haute-Garonne. "Ras-le-bol. Ras -le- bol, terminé", martèle ce "conformity manager" dans l'aéronautique, en ajoutant : "Moi, j'en ai marre de cette immigration."

Parmi les autres sujets qui préoccupent les seniors viennent "le système de santé, les services publics, la lutte contre le terrorisme et la petite délinquance", énumère Mickaël Blanchet. "Plus exposés à des cambriolages, ils se sentent plus vulnérables et ont le sentiment que l'insécurité augmente. Les transmissions les préoccupent, car les trois quarts des retraités sont propriétaires", explique-t-il.

Retraites, héritage...

Dans son programme, le président du RN Jordan Bardella promet de supprimer les impôts sur l'héritage des familles modestes et de classes moyennes.

Malgré tout, les seniors restent un atout pour le camp présidentiel, avec 29% d'intentions de vote des 70 ans et plus, soit dix points au-dessus de sa moyenne nationale. La majorité présidentielle promet de revaloriser les retraites pour "suivre l'inflation et protéger le pouvoir d’achat des 17 millions de retraités".

"Si le RN arrivait au pouvoir, que deviendraient vos retraites ? Ils ne pourraient plus les payer", met en garde Emmanuel Macron.

"Je n'ai jamais voté pour Macron, je considérais qu'il risquait de nous laisser un pays en ruines. Mais ça risque d'être pire avec le RN ou le Front populaire", s'alarme un ingénieur retraité de 86 ans, résidant à Nantes, "préoccupé d'abord par la dette".

Le Nouveau Front populaire, pour sa part, promet d'indexer le montant des retraites sur les salaires et d'augmenter le minimum contributif (pension de retraite pour une carrière complète) au niveau du Smic et le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. La pauvreté touche 6% des 65-74 ans, contre 16% des moins de 65 ans.

Quelque 24% des 60-69 ans et 19% des 70 ans et plus ont l'intention de voter pour la coalition de gauche, selon Ipsos.