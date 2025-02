Légionnaire star des réseaux sociaux, "Major Gérald" lance l'offensive en civil

L'influenceur "Major Gérald" pose pour l'AFP à Paris le 12 février 2025 ( AFP / JOEL SAGET )

Influenceur star et arme de communication de la Légion étrangère sur les réseaux sociaux, le "Major Gérald" tombe l'uniforme: il sort des livres de préparation physique sous son vrai nom, Gérald Michiara, façon de distinguer "le personnage civil et la personnalité militaire".

"Pour la plupart des gens qui me connaissent sur les réseaux sociaux, je suis le Major Gérald. Ils ne savent pas forcément qu'il y a quelqu'un qui existe à côté", sourit l'officier lors d'un entretien avec l'AFP.

Depuis 2019, c'est sous cette identité qu'il est devenu une star de YouTube, pour le compte de la Légion. Sur la chaîne de cette dernière, il cumule des millions de vues grâce à ses vidéos de musculation et de sports de combat, ses domaines d'expertise.

Dans ces tutos, "il y a un objectif de recrutement", reconnaît-on à la Légion étrangère. "Chez les nouvelles recrues, beaucoup le citent quand on leur demande comment ils ont eu vent de la Légion. Ca rentre complètement dans nos canaux de communication".

"En 2021-2022, huit candidats (au recrutement) sur 10 disaient avoir connu la Légion grâce à mes vidéos", assure le "Major Gérald", dont le physique tout en muscles tranche avec un abord pondéré.

- Champion d'Europe -

Cet athlète de haut niveau est "officier sports" au 1er régiment étranger d'Aubagne, chargé d'entretenir la condition physique des militaires.

Il pratique de nombreux sports de combat, dont plusieurs types de boxe pieds-poings (kick-boxing, K1, full-contact) avec un titre de champion d'Europe en 2012.

En 2021, il avait sorti un ouvrage sur "La préparation physique et mentale du légionnaire", signé "Major Gérald", sur la couverture duquel il posait en treillis et béret vert.

Cette fois, c'est en civil et en tant que Gérald Michiara qu'il publie trois livres, sous l'intitulé "La méthode Gérald" (éditions De Boeck Supérieur). Deux traitent de préparation physique (dont l'un pour les plus de 40 ans) et le troisième est un manuel d'autodéfense.

"C'est l'éditeur qui voulait le personnage civil, pas la personnalité militaire", explique-t-il.

Pour autant, l'armée n'est jamais loin. "Un militaire en activité doit toujours avoir l'accord de son commandement, donc j'ai dû demander l'autorisation à celui de la Légion étrangère", indique-t-il.

C'est également sous son nom qu'il anime ses réseaux sociaux personnels (YouTube, Instagram, TikTok), parallèlement à ceux de la Légion.

- Reconversion ? -

A 52 ans, Gérald Michiara a passé les deux tiers de sa vie dans ce corps d'armée, où il est entré à 17 ans.

Parmi "les théâtres les plus chauds" où il a été en opération, il cite la "Somalie ou la Yougoslavie" des années 1990. Mais pas question de lui arracher des détails: "Je ne suis pas habilité à parler de l'opérationnel".

Après un contrat initial de cinq ans, les légionnaires se réengagent pour des périodes renouvelables. Créée en 1831, la Légion compte aujourd'hui 9.500 soldats issus de 145 pays, dont 10% à 12% de Français comme Gérald Michiara.

Sa carrière était toute tracée: "Toute ma famille était militaire: mon père, mon oncle, mon grand-père, qui a fait les conflits en Indochine et en Algérie. Il n'y avait pas d'autre cadre chez moi que la France et l'armée".

Soldat au 1er RPIMa (régiment de parachutistes d'infanterie de marine), son père était champion de pentathlon militaire.

"J'avais six ans, il m'a mis dans la fosse au parcours du combattant", s'amuse le major, lui-même père de quatre enfants de sept à 21 ans.

Après avoir fêté début février ses 35 ans de Légion, et alors que son contrat actuel s'achèvera en septembre 2026, apparaître sous son vrai nom traduit-il une envie de reconversion? Gérald Michiara dit n'avoir pas encore décidé, et se donne "quelques mois pour réfléchir".