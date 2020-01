Légion d'honneur pour le patron de BlackRock France : Matignon assume

« Dans une situation aussi tendue, je ne m'explique pas que l'on puisse faire ça... » Ce député LREM tombe des nues, en apprenant la promotion de Jean-François Cirelli au rang d'officier de la Légion d'honneur. Car il était écrit que l'opposition s'en saisirait, à la veille de la reprise des négociations avec les syndicats sur les retraites, sur fond de grève record. D'autant que la décoration du patron de BlackRock France intervient sur le contingent du Premier ministre, Édouard Philippe. Et sur proposition initiale de celui-ci. « C'est tout simplement le côté obscur de la réforme, tranche le patron du PS, Olivier Faure sur France 2. C'est effectivement le choix d'un camp, celui des fonds de capitalisation. »Voilà plusieurs semaines que le géant américain de la finance est accusé de mener un intense lobbying en faveur du régime par capitalisation, ce dont s'est défendu Cirelli ce jeudi, dénonçant « une polémique totalement infondée, manifestement animée par des objectifs politiques ».Conscient de ce risque, Édouard Philippe a pesé le pour et le contre. « On y avait pensé, on en a parlé, confie un proche. Mais fallait-il plier ? » La réponse est dans la liste publiée mercredi au Journal officiel. « Quand la décision a été prise de le promouvoir, personne ne pouvait penser à cela », tempère un fin connaisseur de ces démarches, qui usuellement se préparent dès l'été dans les cabinets ministériels. De fait, les noms ont été transmis à la Grande chancellerie de la Légion d'honneur dans le dernier trimestre de 2019, pour étude par ses services administratifs, avant que le Conseil de l'ordre ne se prononce. Était-il possible de faire machine arrière ? « Le dernier mot revient au président de la République, qui prend la décision sur avis du Conseil de l'ordre, explique-t-on au sein de l'institution. Il peut, s'il le souhaite, rayer des noms. »« On n'a pas les chocottes ! ...