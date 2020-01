Légion d'honneur pour Jeanne Balibar, Gilbert Montagné et le patron du fonds BlackRock

Les comédiennes Jeanne Balibar et Marina Hands, le chanteur Gilbert Montagné et le prix Nobel Gérard Mourou figurent dans la promotion du Nouvel an de l'Ordre national de la Légion d'honneur publiée ce mercredi au Journal officiel, qui distingue 483 autres personnes « illustres ou inconnues ».La promotion civile de la Légion d'honneur du 1er janvier rassemble 487 personnes « réparties entre 395 chevaliers, 73 officiers, 13 commandeurs, 4 grands officiers et 2 grand-croix », a indiqué la Grande chancellerie de la Légion d'honneur dans un communiqué.Dans cette promotion, deux Résistants, Pierre Simonet et Edgard Tupët-Thomé, tous deux compagnons de la Libération, sont élevés à la dignité de grand'croix -la plus haute distinction.La sociologue Claudine Herzlich et l'égyptologue Christiane Ziegler sont élevées à la dignité de grand officier, tout comme les écrivains albanais Ismaël Kadaré et franco-bulgare Julia Kristeva.Dans le domaine de la culture, les comédiennes Jeanne Balibar, Marina Hands et Chantal Lauby sont nommées chevalier, ainsi que Jean-François Chougnet, président du Mucem à Marseille. La comédienne Chantal Lauby. AFP/Loic Venance Le chanteur Gilbert Montagné est quant à lui promu officier.La promotion compte également Stéphane Israël, président d'Arianespace nommé chevalier et Gérard Mourou, prix Nobel de physique, promu officier. On compte aujourd'hui 92 000 membres récompensésDans le domaine écologique et climatologique, Nathalie de Noblet-Ducoudré, chercheuse, membre du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), et Sophie Paturle-Guesnerot, directrice générale de Demeter Partners, sont nommées chevalier.Côté sport, Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la Fifa, est promu officier et Bernard Serin, président du FC Metz, nommé chevalier. Arsène Wenger est promu officier. AFP/Valery Hache Parmi les personnalités du ...