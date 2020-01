Légion d'honneur : la promotion du patron de BlackRock critiquée

En pleine mobilisation contre la réforme des retraites, cette nomination ne passe pas. Le patron de la branche française du géant américain de la finance BlackRock a été élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. Jean-François Cirelli figure en effet parmi les personnes de la promotion civile de la Légion d'honneur du Nouvel An cette année. Ce qui a eu le don d'agacer les opposants à la réforme des retraites, qui accusent la société BlackRock de vouloir l'influencer à son avantage.L'annonce n'a pas manqué de faire réagir les syndicats, CGT en tête. « 1er Janvier 2020, Jean-François Cirelli, le patron français du plus grand fonds de pension du monde BlackRock France nommé, par EMMANUEL Macron, au grade d'officier de la Légion d'honneur... TOUT UN SYMBOLE ! », a réagi le syndicat sur Twitter, où la nouvelle était abondamment commentée. 1er Janvier 2020, Jean-François Cirelli, le patron français du plus grand fonds de pension du monde « BlackRock France" nommé, par EMMANUEL Macron, au grade d'officier de la Légion d'honneur... TOUT UN SYMBOLE ! pic.twitter.com/umSklFoNyd-- La CGT (@lacgtcommunique) January 1, 2020 Dans les faits, il faut toutefois préciser que Jean-François Cirelli a été promu sur le contingent du Premier ministre, Édouard Philippe, et non par Emmanuel Macron. Celui-ci a simplement signé le décret officialisant l'ensemble des nominations et promotions.Une entreprise accusée d'influencer le gouvernementPeu connue jusque-là du grand public, l'entreprise dont il est le patron, BlackRock, a fait parler d'elle à l'occasion de la mobilisation en France contre le projet gouvernemental de réforme des retraites, jusqu'à orner désormais des pancartes brandies lors des manifestations.Le puissant gestionnaire d'actifs a ainsi été accusé de faire valoir auprès de l'exécutif le régime de retraite par capitalisation, sur le modèle des fonds de pension américains, ...