Légion d'honneur : la promotion de Jean-François Cirelli, patron de BlackRock France, critiquée

En pleine mobilisation contre la réforme des retraites, le timing est exécrable. Que Jean-François Cirelli, haut-fonctionnaire et ancien dirigeant de GDF Suez, soit élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur n'a en soi pas grand chose d'étonnant et aurait pu passer inaperçu. Sauf que l'ancien conseiller de Jacques Chirac est depuis plus de trois ans le patron de la branche française du géant américain de la finance BlackRock, accusée par les opposants à la réforme des retraites de vouloir l'influencer à son avantage.L'annonce n'a ainsi pas manqué de faire réagir les syndicats, CGT en tête. « 1er Janvier 2020, Jean-François Cirelli, le patron français du plus grand fonds de pension du monde BlackRock France nommé, par EMMANUEL Macron, au grade d'officier de la Légion d'honneur... TOUT UN SYMBOLE ! », a réagi le syndicat sur Twitter, où la nouvelle était abondamment commentée. 1er Janvier 2020, Jean-François Cirelli, le patron français du plus grand fonds de pension du monde « BlackRock France" nommé, par EMMANUEL Macron, au grade d'officier de la Légion d'honneur... TOUT UN SYMBOLE ! pic.twitter.com/umSklFoNyd-- La CGT (@lacgtcommunique) January 1, 2020 Une « provocation »De nombreuses personnalités politiques ont également exprimé leur indignation face à cette nomination. « Macron affiche la couleur pour 2020 en décorant de la légion d'honneur... le Président du géant des fonds de pensions #BlackRock ! Une belle provocation en pleine mobilisation sociale sur les #retraites - c'est ça sa stratégie de l'apaisement ? », a tweeté la députée européenne de la France Insoumise Manon Aubry. Le Parti communiste a également usé de l'ironie pour fustiger ce qu'il qualifie de « récompense ». Jean-Francois Cirelli, président de #BlackRock France, est promu Officier de la Légion d'honneur en ce 1er janvier.En récompense du pillage de nos retraites par répartition ?-- PCF (@PCF) ...