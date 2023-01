Léger ralentissement des embauches à un haut niveau au 4ème trimestre, selon l'Urssaf

Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois (hors intérim) a diminué de 2,3% au quatrième trimestre, tout en restant supérieur de 14% à celui du dernier trimestre 2019, juste avant la crise Covid, a indiqué vendredi l'Urssaf.

Ce ralentissement trimestriel, à 2,48 millions d'embauches, succède à deux trimestres de hausse (+1,8% et +2,9%).

Il s'explique par un repli des embauches en CDD de plus d'un mois (-4,3%), ceux en CDI restant quasi stables.

Sur un an, les embauches en CDI augmentent de 4,9%, soit un total de plus de cinq millions de CDI signés en 2022. Par rapport au dernier trimestre 2019, elles sont en hausse de plus de 20%.

Les déclarations d'embauche ont diminué au quatrième trimestre quelle que soit la taille de l'entreprise: -1,9% dans celles de moins de 20 salariés et -2,6% dans celles de plus grande taille.

Par secteur, elles augmentent dans l'industrie (+1,3%) sont stables dans le BTP et diminuent dans le tertiaire (-2,0%).

Par rapport à avant la crise sanitaire et au dernier trimestre 2019, elles affichent une forte augmentation dans l'industrie (+20,7%) et dans le tertiaire (+14,6%) et progressent de 2,4% dans le secteur de la construction, moins impacté durant la crise.