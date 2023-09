information fournie par So Foot • 02/09/2023 à 17:05

Légende des Verts, Salif Keita est mort

Le Forez en deuil.

Premier ballon d’or africain de l’histoire en 1970, Salif Keita a quitté la planète football. Légende de l’AS Saint-Étienne de la grande époque, où il a remporté trois titres de champion de France et deux coupes de France entre 1967 et 1972, mais aussi passé par l’OM, Valence et le Sporting Portugal, l’ancien attaquant malien est décédé à l’âge de 76 ans.…

AHD pour SOFOOT.com