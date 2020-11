Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Légendaire Hamilton Reuters • 15/11/2020 à 13:29









Légendaire Hamilton par Pierre Sarniguet (iDalgo) Lewis Hamilton entre un peu plus dans la catégorie des légendes du sport. Le Britannique a remporté aujourd'hui son septième titre mondial grâce à une masterclass sur le Grand Prix de Turquie. Comme hier, la pluie a rendu la piste ultra glissante et les sorties de route ont été nombreuses. Les deux Racing Point se sont bien envolées au départ au contraire de Bottas qui était le seul pilote à pouvoir repousser le sacre d'Hamilton. Au fil des tours, le pilote Mercedes est remonté au classement grâce à une gestion extraordinaire de ses pneus intermédiaires. Ce pilotage lui a permis de réaliser une course à un seul arrêt là où tous ses adversaires se sont arrêtés à deux reprises. A une vingtaine de tours de l'arrivée, Hamilton a pris les commandes pour ne plus jamais les lâcher. Derrière, les Ferrari ont bataillé avec Sergio Perez pour le podium jusque dans les derniers virages. Le Mexicain a finalement résisté pour prendre la deuxième place devant Vettel qui a profité d'une erreur de Leclerc sorti trop large dans la dernière courbe. Chez Red Bull, le début de Grand Prix a été encourageant avec Verstappen et Albon qui faisaient partis des pilotes les plus rapides mais au final, les deux hommes terminent 6e et 7e. Avec ce succès (le 10e cette saison), Hamilton décroche une septième titre mondial lui permettant d'égaler une autre légende, Michael Schumacher. Une fois la ligne d'arrivée franchie, Lewis Hamilton a laissé éclater sa joie mais aussi ses émotions. Très ému, le désormais septuple champion du monde a sauté dans les bras des membres de l'écurie Mercedes.

