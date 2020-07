Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leganes remporte le match de la peur Reuters • 05/07/2020 à 19:22









Leganes remporte le match de la peur par Léo De Garrigues (iDalgo) Sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone, Leganes a remporté un match qu'il ne fallait surtout pas perdre (0-1) dans la course au maintien. A la 53e minute, lancé par dessus la défense par Ruben Perez, Jonathan Silva a marqué l'unique but du match en glissant le ballon entre les jambes de Diego Lopez. Barcelone a terminé la rencontre à 10 après l'exclusion de Jonathan Calleri en fin de match. C'est le premier succès glané par Leganes depuis le 8 mars dernier. Avec ces trois points, les hommes de Javier Aguirre restent 19es et prennent 4 points d'avance sur leur adversaire du jour. Ils reviennent à 7 points de la 17e place à 4 journées de la fin du championnat. L'Espanyol Barcelone, lanterne rouge, est tout près de la relégation.

