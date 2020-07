Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leganés relégué, Grenade en Europe Reuters • 19/07/2020 à 23:48









Leganés relégué, Grenade en Europe par Matthieu Cointe (iDalgo) Clap de fin en Liga ! Dimanche soir se déroulait la 38e et dernière journée du championnat espagnol. À la lutte pour le maintien, Leganés n'a pu obtenir que le match nul face au Real Madrid (2-2). Les Pepineros sont relégués, tout comme l'Espanyol Barcelone et Majorque. Sergio Ramos et Marco Asensio ont marqué. Le Celta Vigo termine 17e après son match nul et sera toujours dans l'élite l'année prochaine. De son côté, Grenade peut célébrer. Le club andalou a décroché le dernier ticket européen en dominant l'Athletic Bilbao (4-0). Au classement, l'équipe de Diego Martinez est passée devant Getafe et Valence, respectivement défaits par Levante et le FC Séville ce soir. L'Atletico Madrid et la Real Sociedad se sont quittés dos à dos (1-1).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.