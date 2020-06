Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leganes rate le coche Reuters • 23/06/2020 à 00:10









Leganes rate le coche par Léo De Garrigues (iDalgo) En ratant un penalty en deuxième période face à Grenade, Leganes a manqué une belle occasion de prendre trois points dans la course au maintien. La rencontre s'est terminée sur un match nul (0-0). A la 65e minute, Roger Assale, bousculé dans la surface, a obtenu un penalty. Mais Miguel Guerrero a vu sa tentative repoussée sur la barre transversale par les gants de Rui Silva. Conséquence, les hommes de Javier Aguirre manquent l'occasion de revenir à un point de la 17e place et restent englués au 19e rang. Grenade est 9e.

