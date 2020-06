Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leganes battu sur le gong Reuters • 27/06/2020 à 21:32









Leganes battu sur le gong par Léo De Garrigues (iDalgo) Le sort s'acharne sur Leganes. Dominateurs face à Osasuna, les hommes de Javier Aguirre se sont inclinés au bout des arrêts de jeu (2-1). Enric a ouvert le score pour les locaux dès la 9e minute d'un retourné acrobatique. Javier Aviles a égalisé d'une frappe non moins sublime à la 50e minute. Puis, à la 96e minute, Enric a signé un doublé en trompant Cuellar de la tête. C'est une désillusion pour Leganes qui voit son avenir en Liga s'obscurcir. Avec 7 points de retard sur le premier non relégable, le club de la banlieue madrilène est 19e. Osasuna grimpe provisoirement au 11e rang.

