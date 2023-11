Lees-Melou après Monaco-Brest : « On doit déranger »

Avantage à la Principauté.

Défait à Monaco (2-0) ce dimanche après-midi, le Stade brestois est reparti frustré, puisqu’il n’a pas forcément été verni par l’arbitrage sur différentes situations. Ce qu’a notamment regretté Pierre Lees-Melou au micro de Canal+ Foot à l’issue de la rencontre : « Honnêtement, je suis fatigué. Ça fait beaucoup. Ça fait trois matchs, on se fait toujours avoir sur des décisions. Lille, Paris, Monaco… On doit déranger, je pense. On voit sur tous les matchs qu’on ne mérite pas forcément des défaites. Et là, que voulez-vous reprocher à notre équipe ? On a eu beaucoup d’occasions, et sur des décisions, on nous refuse des buts. Je n’ai pas envie de pleurer sur l’arbitrage, je préfère retenir le positif. Je trouve qu’on a fait un bon match, on a été solidaires, on les a fait chier chez eux. » …

AL pour SOFOOT.com