information fournie par So Foot • 02/05/2023 à 14:35

Leeds se sépare de son directeur sportif

Les choses ne s’arrangent pas à Leeds.

Dans un communiqué publié ce mardi matin, le club de Leeds United annonce se séparer d’un « commun accord » , de Victor Orta, son directeur sportif depuis 2017. Le président de Leeds United, Andrea Radrizzani s’est dit « profondément attristé par la manière dont ce chapitre se ferme, car Victor a été responsable de certains des meilleurs moments de [sa] période en tant que propriétaire de Leeds United ». Il explique cependant qu’il est temps pour le club de « changer de direction » et appelle les supporters à s’unir. « Il nous reste quatre finales de coupe à jouer cette saison et, en travaillant ensemble, je pense que nous pouvons survivre » , a-t-il conclu. À ce stade, il ne faut plus le penser, il faut le faire. Actuellement 17 e de Premier League, le club s’approche dangereusement de la zone de relégation. Javi Gracia est l’entraîneur principal de Leeds depuis février 2023, il a succédé à Jesse Marsch. Il est désormais lui aussi sur la sellette pendant que le mécontentement des supporters grandit.…

GD pour SOFOOT.com