Leeds était une fois la révolution

Après des années de purgatoire, Leeds United est enfin de retour en Premier League, et les Whites fêteront leur retour dès ce samedi, face au champion en titre, Liverpool, dans le cadre d'une rencontre qui s'annonce déjà comme l'une des rencontres les plus sexy de la saison. Au terme d'une intersaison intrigante, il est déjà certain que Bielsa va apporter un vent de nouveauté en Premier League, à base de 3-3-1-3, de fessier sur la glacière et de folies tactiques.

Mourir avec ses idées plutôt qu'avec celles des autres

Bielsa ne changera jamais. À quelques jours du retour de la Premier League, l'Argentin n'est en effet officiellement plus un salarié de Leeds, après avoir traîné tout au long de l'été à parapher un nouveau contrat. Ceci étant, même si leest imprévisible, l'imbroglio administratif qui nimbe le début de saison desdevrait se régler rapidement, c'est en tout cas ce qui était dans l'air du côté du Yorkshire ces derniers jours. Cette fois, il ne devrait y avoir ni retournement de situation hallucinant, ni conférence de presse lunaire : Bielsa devrait selon toute probabilité rester auprès d'un club qu'il a formidablement redressé. Avec lui, le Royaume est prévenu : Leeds ne sera pas une équipe comme les autres. Mieux, lesseront l'équipe frisson de la saison.Sur le marché des transferts, Leeds a passé un été calme, loin de l'agitation qu'on aurait pu attendre d'un promu tout juste doté d'une immense manne financière. Certes, la COVID-19 est passée par là, et les finances ont souffert des impacts de l'épidémie : reste qu'à l'exception du transfert de Rodrigo, acheté 30 millions d'euros à Valence, lesn'ont pas fait de folies. Ils n'ont même pas souhaité s'aligner sur les demandes démesurées de Brighton pour définitivement acquérir Ben White, prêté la saison dernière et pièce maîtresse de leur arrière-grade. Mais en coulisses et malgré les tractations autour de son avenir, Marcelo Bielsa a œuvré pour sélectionner les profils les plus adaptés, sans être les plus clinquants, comme il l'a le plus souvent fait dans sa carrière. Ainsi, pour remplacer White, le technicien argentin a opté pour le solide Robin Koch en provenance de Fribourg, est parvenu à obtenir le transfert définitif d'Illan Meslier et d'Hélder Costa, ainsi que la prolongation du prêt de Jack Harrison. En attendant, peut-être, d'autres arrivées.