information fournie par So Foot • 25/04/2023 à 23:21

Leeds et Leicester se télescopent

Leeds 1-1 Leicester

Buts : Sinisterra (20 e ) pour les Peacocks // Vardy (80 e ) pour les Foxes

Dans un duel électrique, entre deux formations tout juste au-dessus de la ligne de flottaison en Premier League, Leeds (16 e ) et Leicester (17 e ) ont partagé les points (1-1) , et restent à portée de fusil d’Everton et de Nottingham.…

AL pour SOFOOT.com