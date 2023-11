Lee, vu et détendu

Débarqué en France cet été, Lee Kang-in, 22 ans, a repris mi-octobre le fil d’un début d’aventure avec le PSG interrompu par les Jeux Asiatiques et ne cesse depuis de marquer des points grâce à un profil capable de gober la pression pour mieux créer.

À quoi se joue une bonne surprise ? Peut-être d’abord au fait de n’avoir absolument aucune autre attente que la curiosité. Avant d’arriver au PSG, Lee Kang-in, 22 ans, était un joueur rempli de promesses, pépitifié depuis ses jeunes années au centre de formation de Valence et au sein des sélections de jeunes sud-coréennes, au point d’être bien connu des fidèles de Football Manager, plutôt qu’un élément ayant déjà enchaîné les prouesses. Le risque d’une grosse désillusion était donc assez peu élevé et à l’heure de voir le gaucher d’Incheon venir se faufiler dans le vestiaire parisien, une seule question se posait : le saut entre un Majorque 9e de Liga la saison dernière, avec qui Lee Kang-in a disputé sa première vraie saison complète en pro (33 titularisations pour 6 buts et 7 passes décisives) en 2022-23, et un club sans pitié comme le PSG n’allait-il pas être trop grand ? Quelques rencontres auront suffi pour apporter une première réponse à cette interrogation, bien que la recrue estivale ait été coupé dans son processus d’intégration par les Jeux Asiatiques. Mi-octobre, juste avant de le revoir pour la première fois avec un maillot qu’il n’avait jusqu’ici porté que 143 minutes, Luis Enrique rassurait même : « C’est un joueur très intéressant. Nous sommes très heureux de l’avoir avec nous. Depuis qu’il est arrivé, il a déjà montré son niveau, un peu au PSG, comme avec sa sélection. Dans notre système, son poste préférentiel sera d’évoluer comme relayeur, mais il peut aussi jouer ailier sur son pied fort ou à l’opposé, faux-9… » En rodage lors de ses premières sorties, mais rare pion à tenter de mettre un peu de vie dans un onze d’abord extrêmement scolaire, puis ensuite touché au quadriceps gauche avant de partir rejoindre sa sélection, il aura fallu être patient, mais pas de panique : Lee Kang-in est enfin lancé.

« Il a faim »

Si lancé que vendredi soir, après la baffe mise par le PSG à Montpellier (3-0), son entraîneur a ouvert sa trousse à compliments en deux temps, d’abord au micro de Prime – « Vous le voyez, c’est un régal, un joueur magnifique. Il est petit, mais il couvre très bien son côté. Il peut jo

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com