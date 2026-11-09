Lecornu tente de répondre à la colère sociale, une hausse du Smic attendue

Le Premier ministre Sébastien Lecornu à Paris le 4 novembre 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Quelle hausse du Smic et quid des autres salaires? Sous pression des manifestants et sans marge financière, Sébastien Lecornu tente lundi de répondre à la colère sociale exprimée depuis plusieurs semaines par les syndicats et la jeunesse.

Le Premier ministre pourrait donner un coup de pouce au Smic, qui est de son ressort --ce qui n'est pas arrivé depuis 2012--, sans que son ampleur soit connue.

Mais il n'a pas la main pour augmenter les autres salaires et s'en remet donc aux partenaires sociaux, qu'il a réunis à Matignon à 09H30 en conférence sociale.

"On est toujours en train de négocier le coup de pouce", a dit à son arrivée le président de la CFTC Cyril Chabanier, en évoquant une série de mesures qui ne sont "pas à la hauteur de la colère sociale".

Autour de la table siègent cinq organisations syndicales représentatives (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC) et trois organisations patronales (Medef, Les Entrepreneurs, et U2P).

M. Lecornu échangera dans la foulée l'après-midi avec les représentants des lycéens et des étudiants, avant un premier comité de réforme du système d'orientation Parcoursup, au cœur de leurs revendications.

Sébastien Lecornu dit entendre "les attentes" sur le pouvoir d'achat autant que les "inquiétudes" des patrons sur l'emploi, et promet des "réponses concrètes" qu'il présentera à la presse après la conférence sociale.

"Scandale"

Le gouvernement devrait anticiper la hausse automatique du Smic sur l'inflation au 1er décembre, au lieu du 1er janvier.

Mais reste à savoir s'il donnera un coup de pouce susceptible de convenir aux syndicats : la CFDT réclame une hausse de 100 euros net, et la CGT environ 150.

S'il souhaite que le Smic net passe la barre des 1.500 euros (contre 1.478 aujourd'hui, soit une hausse de 22 euros), le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou ne proposera pas d'augmentation qui puisse "nuire à l'emploi".

"Une plaisanterie", a grondé le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard, car si le Smic passe automatiquement en janvier avec l'inflation à 1.495 euros net, le coup de pouce ne jouerait que pour cinq euros, "même pas de quoi s'acheter un sandwich", selon lui.

"Un scandale", a renchéri lundi la patronne de la CGT Sophie Binet qui rappelle que le projet de budget prévoit des baisses de plusieurs allocations.

Avec la revalorisation du Smic, le gouvernement espère un effet d'entraînement sur les négociations salariales qui, elles, relèvent des partenaires sociaux, dans les branches professionnelles et au sein des entreprises.

Le principal problème, pointe le candidat Renaissance Gabriel Attal, "c'est moins le niveau du Smic" que "la part des Français qui sont bloqués au niveau du Smic", comme le soulignent régulièrement les syndicats.

Ces derniers demandent d'ailleurs que les entreprises dont les minima théoriques sont inférieurs au Smic --entraînant un tassement des salaires-- ne bénéficient plus d'aides publiques.

Or les organisations patronales répètent qu'elles ne peuvent pas supporter le cumul d'une hausse des salaires et d'une réduction des allègements de cotisations patronales.

"Fable de la Fontaine"

La loi de finances 2026 de la Sécurité sociale prévoit en effet des allègements, calculés sur une base moins favorable dans les branches dont les minima restent inférieurs au Smic. Un décret d'application pourrait être pris prochainement mais les syndicats le trouvent inopérant.

En misant sur le dialogue social, "il y a un petit côté fable de la Fontaine" pour le gouvernement, a pointé dimanche le directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) Xavier Timbeau : "Après avoir passé dix ans à démonter le dialogue social, à vider les caisses, à perdre la majorité au Parlement, l'hiver est arrivé" et "il se trouve fort dépourvu".

Le gouvernement peut augmenter le Smic "parce qu'il n'a pas à en porter les conséquences", estime l'économiste. Il peut aussi jouer sur l'indice de la Fonction publique, mais au risque de "compromettre sa possibilité d'arriver à avoir un budget".

Les syndicats de la Fonction publique n'ont d'ailleurs pas été conviés lundi et seront reçus séparément par M. Lecornu vendredi.

Le secrétaire national de l'Unsa, Laurent Escure, à Paris le 17 janvier 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

"En segmentant ses réponses au mouvement social", le Premier ministre "se prive d'un effet de souffle" et "prend le risque que le mouvement social s'installe dans la durée", prévient le secrétaire national de l'Unsa, Laurent Escure.

Une intersyndicale se réunira lundi soir pour dire quelles suites elle compte donner au mouvement social, qui ne faiblit pas, avec des journées de mobilisation qui se succèdent chaque semaine depuis le début du mouvement lycéen à la mi-septembre, entachées le 17 octobre par des violences et pillages inédits.