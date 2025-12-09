Lecornu récuse tout "chantage" au vote des écologistes, va saisir la justice

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, mardi 9 décembre à l'Assemblée nationale ( AFP / Alain JOCARD )

Sébastien Lecornu a récusé mardi tout "chantage" au vote des écologistes par son gouvernement, et promis de "saisir la justice" contre un "groupe d'intérêts" qui aurait "tenté de s'immiscer" dans les discussions entre l'exécutif et les Verts.

Le Premier ministre était interrogé par la cheffe de file des députés écologistes Cyrielle Chatelain, à quelques heures d'un vote très serré sur le projet de budget de la Sécu pour lequel les voix de ce groupe sont très courtisées.

Mme Chatelain a dénoncé un "chantage politique", en évoquant la cas d'un conseiller se présentant de Matignon qui aurait "appelé de nombreux chefs d'entreprises du secteur des énergies renouvelables" pour leur dire que "les objectifs" du gouvernement en la matière seraient "conditionnés (au) vote" des écologistes sur le budget de la Sécu.

Le chef du gouvernement, qui a échangé à ce sujet avec Mme Chatelain lundi, a répondu avoir mené "une enquête interne pour savoir ce qui avait pu se passer". "De toutes les évidences, un groupe d'intérêts a tenté de s'immiscer dans les discussions politiques entre le gouvernement et votre groupe politique", a-t-il rapporté.

Il a ajouté qu'il avait "décidé de saisir la justice".

Le Premier ministre saisit la justice "non pas contre son conseiller mais pour faire la lumière sur cette histoire", a précisé son entourage, car "à aucun moment, un conseiller de Matignon n'a fait pression sur quelque entreprise ou syndicat que ce soit".

"Je veux que le débat sur notre transition énergétique puisse se faire loin de toute forme d'intérêt, si ce n'est un seul, celui de l'intérêt général", a souligné Sébastien Lecornu.