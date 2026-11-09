Lecornu donne un coup de pouce au Smic, les syndicats entre colère et expectative

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une concertation sociale avec les syndicats et les organisations patronales sur le pouvoir d'achat et les salaires, à l'hôtel Matignon, le 9 novembre 2026 à Paris ( POOL / Kenzo TRIBOUILLARD )

Un Smic augmenté et des exonérations de charges conditionnées : sous pression des manifestants et sans marge financière, Sébastien Lecornu a tenté lundi de répondre à la colère sociale exprimée depuis plusieurs semaines par les syndicats et la jeunesse, sans vraiment convaincre.

A l'issue d'une conférence sociale à Matignon qui a réuni syndicats et patronat, le Premier ministre a annoncé un coup de pouce de 0,6 % au Smic, de son ressort, ce qui n'est pas arrivé depuis 2012. Il s'ajoute à sa revalorisation automatique sur les prix, qui s'établit à +1 %.

Le salaire minimum va donc être porté, dès le 1er décembre, à près de 1.502 euros mensuels nets, ce qui représente une augmentation d'environ 24 euros, loin des demandes des syndicats. La CFDT réclamait une hausse de 100 euros et la CGT environ 150.

"Je pense qu'il ne faut pas mépriser" cette hausse, a déclaré le Premier ministre lors d'une conférence de presse, assurant qu'elle ne serait "pas source de destruction d'emplois" et que le dialogue social, dans un contexte de "tensions sociales très fortes" peut "apporter de l'apaisement".

Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, à l'issue d'une conférence sociale réunissant syndicats et organisations patronales sur le pouvoir d'achat et les salaires, à l'hôtel Matignon, le 9 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

La secrétaire générale de la CFDT, premier syndicat français, Marylise Léon, a jugé cette hausse "insuffisante" tout en se félicitant que, "pour la première fois", des aides aux entreprises soient conditionnées à des négociations salariales de branches.

Ce sont "les 15 jours de la dernière chance", a-t-elle prévenu car le Premier ministre a demandé des résultats d'ici début décembre.

Dans un communiqué lundi soir, la CFDT a demandé aux organisations patronales des 180 branches professionnelles l'ouverture de négociations "le plus rapidement possible", ainsi qu'un point de situation d'ici deux semaines pour mesurer leur engagement. "À défaut d’engagement, la CFDT saura poursuivre sa mobilisation".

"A l'aveugle"

La numéro 1 de la CGT, Sophie Binet, a, elle, dénoncé des "miettes" qui ne suffiront pas à éteindre la colère.

Force ouvrière s'est réjoui que "le dogme refusant systématiquement le coup de pouce au Smic soit tombé", tout en jugeant les annonces "pas à la hauteur des enjeux".

La numéro 1 de la CGT, Sophie Binet s'adresse aux média à l'issue d'une conférence sociale réunissant syndicats et organisations patronales sur le pouvoir d'achat et les salaires, à l'hôtel Matignon, le 9 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Avec la revalorisation du Smic, le gouvernement espère un effet d'entraînement sur les négociations salariales qui relèvent des partenaires sociaux, dans les branches professionnelles et les entreprises.

Pour inciter le patronat à négocier, le gouvernement va publier "cette semaine" un décret d'application d'une mesure du budget 2026 de la Sécurité sociale, prévoyant un calcul moins favorable des allègements de cotisations patronales dans les branches où les minima restent inférieurs au Smic.

Il va aussi installer un "comité de suivi" des salaires et lancer une réflexion plus large sur ces allègements de cotisations.

Les syndicats dénoncent un tassement des salaires au niveau du Smic et demandent que les entreprises des branches dont les minima sont inférieurs au salaire minimum ne bénéficient plus d'aides publiques.

Or les organisations patronales répètent qu'elles ne peuvent pas supporter le cumul d'une hausse des salaires et d'une réduction des allègements de cotisations patronales.

Le président du Medef, Patrick Martin, a estimé sur FranceInfo que les branches allaient devoir "négocier à l'aveugle". "On ne peut pas (...) décider des augmentations de salaires si on n'a pas de visibilité sur la sauce à laquelle on va être mangé sur (les) allégements généraux", a-t-il pointé.

Outre une hausse du Smic, le gouvernement a annoncé que la prime carburant, une aide défiscalisée jusqu'à 1.000 euros que les employeurs peuvent accorder à leurs salariés, allait être prolongée en 2027.

Il va également proposer dans le débat budgétaire de relever à 10.000 euros le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires.

"Cadre calme"

Dans l'après-midi devait ensuite se tenir un premier comité de réforme du système d'orientation Parcoursup, revendication des lycées et étudiants, mais celui-ci a tourné court : une grande partie des organisations de la jeunesse ont quitté la réunion, dénonçant la présence de représentants de l'extrême droite et du patronat.

Les syndicats de la fonction publique seront reçus séparément par M. Lecornu vendredi. Certains d'entre eux ont appelé à une nouvelle journée de grève le 17 novembre contre le gel du point d'indice. La CGT a annoncé vouloir faire à nouveau converger colères du public et du privé ce jour-là.

D'autres organisations de lycéens, d'étudiants et d'enseignants avaient déjà appelé à une journée d'action ce mardi.

A l'approche de Noël, "nos centres-villes ont besoin de retrouver un cadre calme", a insisté M. Lecornu, sans dire si ces mesures le permettront car, d'après lui, "il y a une part de la mobilisation chaque samedi qui est politique" à l'approche de la présidentielle.

Pour le patron du Parti socialiste Olivier Faure, "le compte n'y est pas". Il réclame, comme La France insoumise, une hausse de 200 euros du Smic.

Marine Tondelier a vu "une provocation" dans l'augmentation du salaire minimum annoncée. "Il faut quand même être sacrément déconnecté pour penser que ça suffira", a commenté sur TF1 la secrétaire nationale des Écologistes.

Le candidat Les Républicains Bruno Retailleau a, lui, mis en garde contre une hausse du Smic qui pourrait mettre en "faillite" les entreprises, pour lesquelles il propose de "massivement baisser les charges".