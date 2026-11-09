Lecornu donne un coup de pouce au Smic, la colère ne retombe pas

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une concertation sociale avec les syndicats et les organisations patronales sur le pouvoir d'achat et les salaires, à l'hôtel Matignon, le 9 novembre 2026 à Paris ( POOL / Kenzo TRIBOUILLARD )

Un Smic augmenté et des exonérations de charges conditionnées : sous pression des manifestants et sans marge financière, Sébastien Lecornu a tenté lundi de répondre à la colère sociale exprimée depuis plusieurs semaines par les syndicats et la jeunesse, sans vraiment convaincre.

A l'issue d'une conférence sociale à Matignon qui a réuni syndicats et patronat, le Premier ministre a annoncé un coup de pouce de 0,6% au Smic, de son ressort, --ce qui n'est pas arrivé depuis 2012--, s'ajoutant à sa revalorisation automatique sur les prix, qui s'établit à +1%. Il a assuré qu'il s'agissait de la "deuxième hausse la plus importante en 20 ans", assertion immédiatement contestée par les syndicats.

Le salaire minimum va donc être porté, au total, dès le 1er décembre au lieu du 1er janvier, à 1.502 euros mensuels net environ, ce qui représente une augmentation d'environ 24 euros, loin des demandes des syndicats. La CFDT réclamait une hausse de 100 euros et la CGT 150 euros environ.

"Je pense qu'il ne faut pas mépriser" cette hausse, a déclaré le Premier ministre lors d'une conférence de presse, assurant qu'elle ne serait "pas source de destruction d'emplois".

Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, à l'issue d'une conférence sociale réunissant syndicats et organisations patronales sur le pouvoir d'achat et les salaires, à l'hôtel Matignon, le 9 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

La secrétaire générale de la CFDT, premier syndicat français, Marylise Léon, l'a jugée "insuffisante" tout en se félicitant que, "pour la première fois", un certain nombre d'aides aux entreprises soient conditionnées à des négociations salariales de branches.

"C'est les 15 jours de la dernière chance", a-t-elle prévenu car le Premier ministre a demandé des résultats d'ici début décembre.

"Miettes"

La numéro 1 de la CGT, Sophie Binet, a elle dénoncé ces "miettes", étant donné "qu'a priori le Smic devrait automatiquement augmenter de 18 euros au 1er janvier".

La numéro 1 de la CGT, Sophie Binet s'adresse aux média à l'issue d'une conférence sociale réunissant syndicats et organisations patronales sur le pouvoir d'achat et les salaires, à l'hôtel Matignon, le 9 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le patron de FO Frédéric Souillot s'est en revanche félicité que le "dogme" du coup de pouce au Smic soit "tombé" et permette d'engager des négociations sur les autres salaires.

Pour inciter le patronat à engager des négociations salariales, le gouvernement a annoncé la publication "cette semaine" d'un décret d'application d'une mesure du budget 2026 de la Sécurité sociale, prévoyant un calcul plus défavorable des exonérations de cotisations patronales dans les branches dont les minima restent inférieurs au Smic.

Avec la revalorisation du Smic, le gouvernement espère un effet d'entraînement sur les négociations salariales qui, elles, relèvent des partenaires sociaux, dans les branches professionnelles et au sein des entreprises.

Le principal problème, pointe le candidat Renaissance Gabriel Attal, "c'est moins le niveau du Smic" que "la part des Français qui sont bloqués au niveau du Smic", comme le soulignent régulièrement les syndicats.

Le salaire minimum va être porté, au total, dès le 1er décembre au lieu du 1er janvier, à 1.502 euros mensuels net environ, ce qui représente une augmentation d'environ 24 euros, loin des demandes des syndicats ( AFP / DENIS CHARLET )

Ces derniers demandaient que les entreprises dont les minima théoriques sont inférieurs au Smic --entraînant un tassement des salaires-- ne bénéficient plus d'aides publiques.

Or les organisations patronales répètent qu'elles ne peuvent pas supporter le cumul d'une hausse des salaires et d'une réduction des allègements de cotisations patronales.

Sans la fonction publique

Pour le pouvoir d'achat, outre une hausse du Smic, le gouvernement a annoncé que la prime carburant, une aide défiscalisée jusqu'à 1.000 euros que les employeurs peuvent accorder à leurs salariés, allait être prolongée en 2027.

Il a également proposé de relever à 10.000 euros le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires.

M. Lecornu doit encore échanger dans l'après-midi avec les représentants des lycéens et des étudiants, avant un premier comité de réforme du système d'orientation Parcoursup, au cœur de leurs revendications.

En misant sur le dialogue social, "il y a un petit côté fable de la Fontaine" pour le gouvernement, a pointé dimanche le directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) Xavier Timbeau : "Après avoir passé dix ans à démonter le dialogue social, à vider les caisses, à perdre la majorité au Parlement, l'hiver est arrivé" et "il se trouve fort dépourvu".

Le gouvernement peut augmenter le Smic "parce qu'il n'a pas à en porter les conséquences", estime l'économiste. Il peut aussi jouer sur l'indice de la Fonction publique, mais il risque de "compromettre sa possibilité d'arriver à avoir un budget".

Les syndicats de la fonction publique seront reçus séparément par M. Lecornu vendredi. En attendant, certains d'entre eux ont appelé à une nouvelle journée de grève le 17 novembre contre le gel du point d'indice prévu.

Sans attendre l'issue de la conférence sociale, d'autres organisations de lycéens, d'étudiants et d'enseignants avaient appelé à une journée d'action ce mardi.

Une intersyndicale se réunira lundi soir sur les suites qu'elle compte donner au mouvement social. Des journées de mobilisation se succèdent chaque semaine depuis le début du mouvement lycéen à la mi-septembre, entachées le 17 octobre par des violences et pillages inédits.