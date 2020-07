Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lecce se rapproche de la relégation Reuters • 26/07/2020 à 20:03









Lecce se rapproche de la relégation par Matthieu Cointe (iDalgo) Plus le droit à l'erreur pour Lecce. L'équipe dirigée par Fabio Liverani s'est inclinée à Bologne au cours de la 36ème journée de Serie A (3-2). Menés de deux buts dès la 5ème minute de jeu, les Giallorossi ont cru à l'exploit en revenant au score en seconde période. Mais la réalisation de Musa Barrow en toute fin de rencontre a empêché Lecce de récupérer un point précieux. Palacio et Soriano ont aussi marqué du côté des locaux. À deux matches de la fin de la saison, Lecce est 18ème, à 4 points du Genoa, premier non relégable. De son côté, Bologne grimpe à la 10ème place et n'a plus rien à jouer.

