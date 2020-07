Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lecce renverse la Lazio Reuters • 07/07/2020 à 22:06









Lecce renverse la Lazio par Matthieu Cointe (iDalgo) La Juve peut sourire. Le dauphin de la Vieille Dame en Serie A s'est incliné mardi à Lecce lors du premier match de la 31ème journée de championnat (2-1). La Lazio concède un deuxième revers de suite après sa défaite cinglante contre le Milan AC samedi dernier (0-3). Felipe Caicedo avait pourtant ouvert le score en tout début de rencontre après une grosse boulette du gardien adverse. Mais Khouma Babacar, puis Fabio Lucioni en seconde période ont permis à leur équipe de s'imposer et sortir de la zone rouge. Lecce passe provisoirement devant le Genoa et grimpe à la 17ème place. L'équipe de Fabio Liverani met fin à une série de 6 défaites d'affilée. De son côté, le club romain reste à 7 longueurs de la Juventus.

