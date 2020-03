Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lebron James porte les Lakers, Giannis Antetokoumpo et Nikola Jokic décisifs Reuters • 02/03/2020 à 10:32









Lebron James porte les Lakers, Giannis Antetokoumpo et Nikola Jokic décisifs par Samuel Martin (iDalgo) En ouverture de cette nuit NBA, Charlotte recevait le leader Milwaukee. Plus que favoris, les Bucks ont assuré la victoire sans briller (85-93) à l'exception de Giannis Antetokoumpo auteur de 41 points, 20 rebonds et 6 passes. Lors du match entre les Lakers et la Nouvelle-Orléans, le mano a mano entre Lebron James (34p, 12r, 13p) et Zion Williamson (35p, 7r) a finalement tourné à l'avantage du King de Los Angeles (114-122). Lors de la réception de Toronto, Nikola Jokic s'est lui aussi illustré avec un triple double (23p, 18r, 11p) lors du succès de son équipe (133-118). Dans les autres rencontres, les Clippers sont venus à bout de Philadelphie (136-130) au terme d'un match fou. Dallas est parvenu à l'emporter sur le parquet de Minesota (91-111) malgré l'absence de Luka Doncic. Prévu de retour pour ce dimanche, Stephen Curry a finalement assisté à la défaite des Warriors face à Washington (110-124) depuis le banc. Enfin Sacramento s'offre le droit de rêver aux play-offs après avoir dominé les Pistons (106-100).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.