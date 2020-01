Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LeBron James en triple double, Dallas gagne à Portland Reuters • 24/01/2020 à 10:28









LeBron James en triple double, Dallas gagne à Portland par Hugo Chalmin (iDalgo) Tout juste nommé capitaine au All-Star Game en compagnie de Giannis Antetokounmpo, LeBron James a emmené les Lakers vers leur 36ème succès de la saison. Auteur de son 91ème triple double en carrière (27 points, 12 rebonds et 10 passes), le King n'a pas laissé la moindre chance à Brooklyn. Los Angeles s'est imposé 128 à 113 chez les Nets et conforte sa première place dans la conférence Ouest. Du côté de l'Oregon, une pluie de trois points s'est abattue sur Portland. 43 paniers à trois points (record NBA égalé) ont été inscrit dans la rencontre qui opposait les Blazers aux Mavericks. Mais c'est bien Dallas qui est reparti avec la victoire (133-125), malgré un excellent Damian Lillard à 47 points. En ce qui concerne le troisième et dernier match de cette petite nuit en NBA, les Cavaliers se sont inclinés 124-112 contre Washington. Ian Mahimi a signé une petite ligne de statistiques : 7 points et 7 rebonds.

