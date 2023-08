information fournie par So Foot • 14/08/2023 à 18:26

Leandro Paredes et Renato Sanches vont rejoindre l’AS Roma

Qui a laissé la porte du loft ouverte ?

Après le départ quasi acté de Neymar vers l’Arabie Saoudite, le dégraissage continue au PSG. Le club de la capitale va voir deux de ses milieux de terrain, en l’occurrence Leandro Paredes et Renato Sanches, quitter le club. Pour le milieu argentin, ce changement de club ne va pas être une grande découverte car il a déjà fréquenté l’AS Roma de 2014 à 2017. Le champion du monde 2022 va signer pour deux saisons plus une en option et la transaction devrait s’élever à 4,5 millions d’euros. Pour le milieu portugais, en revanche, le championnat italien va être une découverte. Son transfert devrait se faire sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 15 millions d’euros.…

ARL pour SOFOOT.com