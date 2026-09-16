Leandro Paredes coursé par des adversaires à la fin d'un match

Ce que les adversaires de l’Argentine auraient aimé faire à la Coupe du monde. Agacés par les provocations à répétition de Leandro Paredes tout au long de leur match contre le Boca Juniors, les joueurs du São Paulo ont tenté de le prendre en grippe à la fin de la rencontre .

Les petits coups de Paredes

Il faut dire que l’international argentin ne s’est pas gêné de distribuer son lot de petits coups habituels pendant 90 minutes, dont un bel étranglement sur Djhordney Ferreira à la fin du match, pour clôturer son œuvre.…

ABS pour SOFOOT.com